Fırsatçı emlakçıya geçit yok

Ticaret Bakanlığı, konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine ilan fiyatlarını yükselten emlak işletmelerine yönelik incelemelerine devam ederken, mevzuata aykırı hareket edenlere 475 bin 380 liraya kadar para cezası verilebilecek. Bakanlık, geçen hafta Ziraat Bankası'nca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine, bir ilanın fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarının ardından inceleme başlatmıştı. İnceleme sonucu, söz konusu artışı yapan işletmeye 100 bin lira ceza verildi.

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