Programa tebrik yağdı: Bakan Şimşek, ABD’de yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini sürdürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini sürdürüyor. Şimşek, ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'in üst yönetimiyle bir araya geldi.

Şimşek, Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında, ekonomi programını anlattı. Toplantıya dünyanın en büyük fonlarının portföy yöneticilerinden oluşan 15 kişilik bir yatırımcı grubu katıldı. Yoğun katılımın olduğu Goldman Sachs'taki toplantıda söz alan katılımcıların programın başarısını tebrik ettiği öğrenildi.



YENİ VERGİ OLMAYACAK

Bakan Şimşek, META Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ile de toplantı yaptı. Şimşek, yatırımcılara, kayıt dışılıkla mücadelenin sıkı maliye politikalarının odak noktası olacağını ve yeni vergi planlanmadığını aktardı.