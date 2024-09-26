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Bakanlık düğmeye bastı: Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, fenomenlerin sosyal medya paylaşımlarını mercek altına aldı. ‘Örtülü reklam’ yapanlara 8 ayda toplam 89 milyon lira ceza uyguladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Bakanlık düğmeye bastı: Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza

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Sosyal medya platformlarının büyümesiyle birlikte markalar ürünlerini tanıtmak için fenomenlerle iş birliği yapma yoluna gidiyor. Sosyal medya fenomenleri, genellikle ürünleri doğal bir şekilde hayatlarına entegre ederek tanıtıyor. Ticaret Bakanlığı da markalarla iş birliği yaptıklarını açıklamadan 'örtülü reklam' yapan sosyal medya fenomenleri ve influencer'ları yakından takip ediyor.

HANGİ İHLALLER BULUNDU
Dijital mecralarda sosyal medya etkileyicilerinin tanıtımlarından gıda takviyesi ve indirimli satış reklamlarına kadar birçok alandaki reklam ve tanıtım incelendi. Bazı paylaşımlarda, sağlık beyanı içeren ifadelerin olması, klinik, hastane, doktor gibi sağlık hizmetlerine yönlendirme yapılması, reklamı yasak ürünlerin tanıtımının yapılması, kozmetik ürün tanımını aşan ifadelerin kullanılması, takviye edici gıda reklamında mevzuata aykırı ifadelerin yer alması gibi ihlaller tespit edildi.

HER İHLALE 550 BİN TL
Ürün veya hizmetin tanıtımının reklam olduğunun açıkça belirtilmemesi durumunu oluşturan 'örtülü reklam'la gelir elde eden fenomenlere bu kapsamda idari para cezaları uygulandı. Reklam Kurulu tarafından, tüketicilerin tüketim ve davranış kalıpları üzerinde oldukça etkili olduğu bilinen başta fenomenler olmak üzere dijital mecralar üzerinden gerçekleştirilen reklam ve benzeri paylaşımlar ile ilgili yılın ilk 8 ayında 89 milyon 59 bin 840 lira idari para cezası uygulandı. Geçen yıl için mevzuata aykırı reklam yapan bir fenomen hakkında uygulanan idari para cezası 347 bin 128 lira iken, bu tutar yeniden değerleme oranında artırılarak 2024'te 550 bin 59 lira oldu.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, fenomenlerin dijital platformlarda yaptığı tanıtımları yakından takip ediyor.

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