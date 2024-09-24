Koruyucu aile modeli dünyaya tanıtılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde çarşamba günü düzenleyecekleri üst düzey yan etkinlik kapsamında, koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı yapacaklarını duyurdu.

KÜRESEL SEFERBERLİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve MÜSİAD tarafından düzenlenen İş Zirvesi'ne katılan Göktaş, Bakanlık olarak Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında üst düzey bir yan etkinlik yapacaklarını söyledi. Göktaş, geçen sene "sosyal refahın adil dağılımı" temalı yan etkinlik yaptıklarını, bu seneki üst düzey yan etkinliğin temasının ise Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi olacağını söyledi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde çarşamba günü gerçekleştirilecek üst düzeyli yan etkinlik kapsamında, uluslararası kuruluşlar tarafından da takdir gören Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modelini, diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşlerine, bakanlarına, BM ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerine anlatacaklarını dile getiren Göktaş, UNICEF ile iş birliğinde yapacakları faaliyete ilişkin, "Koruyucu aile konusunda küresel seferberlik çağrısı yapacağız" dedi.