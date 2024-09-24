Benzine zam var mı? 24 Eylül Salı akaryakıt fiyatları: 1 litre benzin kaç TL oldu?

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Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan artış akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici bir etki yaratmaya başladı. Bu gelişme sektör temsilcileri tarafından da doğrulandı ve benzin fiyatlarının önümüzdeki günlerde zamlanacağı bilgisi verildi.

MAZOT VE BENZİN FİYATI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BRENT YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ Geçtiğimiz haftalarda dipleri görmesiyle akaryakıt fiyatları tarafına indirim getiren brent petrol, yönünü tekrar yukarı çevirdi. Geçtiğimiz haftayı yüzde 3,2 artışla 74 dolardan tamamlayan BRENT'teki yükseliş şimdi de akaryakıt fiyatları tarafına zam olarak yansıdı. Buna göre benzin fiyatı yarın zamlanacak. Araç sahipleri 'Mazot fiyatı (motorin fiyatları) için herhangi bir indirim, zam var mı? Benzine zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?' merak ediyor.