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Benzine zam var mı? 24 Eylül Salı akaryakıt fiyatları: 1 litre benzin kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatlarının 10 Eylül'de 70 doların altına gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçmesi yer alıyor. Bu durum akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olmaya başladı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzine zam geleceği bildirildi.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 07:45 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 07:45
Benzine zam var mı? 24 Eylül Salı akaryakıt fiyatları: 1 litre benzin kaç TL oldu?

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Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan artış akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici bir etki yaratmaya başladı. Bu gelişme sektör temsilcileri tarafından da doğrulandı ve benzin fiyatlarının önümüzdeki günlerde zamlanacağı bilgisi verildi.

MAZOT VE BENZİN FİYATI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BRENT YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Geçtiğimiz haftalarda dipleri görmesiyle akaryakıt fiyatları tarafına indirim getiren brent petrol, yönünü tekrar yukarı çevirdi. Geçtiğimiz haftayı yüzde 3,2 artışla 74 dolardan tamamlayan BRENT'teki yükseliş şimdi de akaryakıt fiyatları tarafına zam olarak yansıdı. Buna göre benzin fiyatı yarın zamlanacak. Araç sahipleri 'Mazot fiyatı (motorin fiyatları) için herhangi bir indirim, zam var mı? Benzine zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?' merak ediyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzin fiyatı için bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,20 TL'lik zam geliyor.

BENZİNE ZAM SONRASI FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Benzin fiyatı zam sonrası İstanbul'da 42,75 TL, Ankara'da 43,1 TL ve İzmir'de 43,55 TL olacak.

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Mazot fiyatı için yeni bir indirim zam haberi yok.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzine zam öncesi akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 41,74 TL
Ankara 42,19 TL
İzmir 42,71 TL

İL İL BENZİN FİYATI

İstanbul 41,55 TL
Ankara 41,9 TL
İzmir 42,35 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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