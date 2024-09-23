Eski cihazlar ’veri’lmez

Gerekli önlemler alınmadan çöpe atılan telefon, tablet ve bilgisayarların büyük güvenlik riskleri taşıdığını anlatan Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, "Türkiye'de her yıl 700 bin ton elektronik atık çöpe atılıyor. Bunların yüzde 15'ini bilgisayar ve tabletler, yüzde 9'unu cep telefonları oluşturuyor. Bunlar gerekli önlemler alınmadan çöpe atıldığında kişisel veya hassas bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi kaçınılmaz oluyor" dedi.

1 MİLYAR EURO KAYIP

Açık kalmış sosyal medya hesapları, mailler, galerideki özel resimler, kişisel bilgiler gibi tüm hayati verilerin bu yolla kötü niyetli kişilerin eline geçebileceğini söyleyen Öner, "Bu sebeple yapılacak en iyi şey cihazınızı bir yenileyiciye satmaktır. Bu yenileyici tüm verileri özel araçlarla silecektir" diye konuştu. Türkiye'nin yıllık 700 bin ton elektronik atık ile dünya sıralamasında 17'nci sırada olduğunu kaydeden Öner, "Türkiye ekonomisi 700 bin ton elektronik atıkla yıllık 1 milyar euroluk kayba uğruyor" dedi.