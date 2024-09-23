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Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,60 yükselişle 9.959,21 puandan başladı. İşte piyasalardaki son durum ve habere ilişkin tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 10:15 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 10:18
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,95 puan ve yüzde 0,60 artışla 9.959,21 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Borsa İstanbul haftaya yükseliş ile başladı (Takvim.com.tr | Arşiv)Borsa İstanbul haftaya yükseliş ile başladı (Takvim.com.tr | Arşiv)
SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR HANGİSİ OLDU?

Sektör endekslerinden en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 1,98 ile madencilik oldu.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybıyla 9.900,25 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul haftaya yükseliş ile başladı (Takvim.com.tr | Arşiv)Borsa İstanbul haftaya yükseliş ile başladı (Takvim.com.tr | Arşiv)
FED'İN KARARI SONRASI "YUMUŞAK İNİŞ" BEKLENTİSİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamalarda da verileri takiben oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 10.000 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.


İşte piyasalarda son durum:

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