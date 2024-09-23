Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,95 puan ve yüzde 0,60 artışla 9.959,21 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Borsa İstanbul haftaya yükseliş ile başladı (Takvim.com.tr | Arşiv)

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR HANGİSİ OLDU? Sektör endekslerinden en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 1,98 ile madencilik oldu. Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybıyla 9.900,25 puandan tamamladı.