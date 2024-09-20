Altın zirve yaptı! Kuyumculardan gram altın için yıl sonu tahmini geldi

Son dönemde altın fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanması, yatırımcıların ilgisini yoğunlaştırdı. Ancak bu yükselişin sürdürülebilirliği konusunda kuyumculardan gelen değerlendirmeler, piyasa beklentilerini yeniden şekillendirdi. Kuyumcular, altın fiyatlarının gelecekteki seyrine dair temkinli yaklaşırken, yatırımcıları gerçekçi beklentilerle hareket etmeleri konusunda uyardılar.

Kuyumculardan Gram Altın Yıl Sonu Tahmini

Altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren kuyumcular, gram altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini paylaşarak, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. "Gram altın fiyat beklentimizi gerçekçi yerlere düşüreceğiz. Ons altın yükselecek ve gram altının fiyatı da artacak. Dolar kurunda çok ciddi değişimler olmadığı için onun etkisi az olacak," şeklinde açıklama yaptılar.

Kuyumcular, yatırımcıların altın fiyatlarındaki potansiyel artışlardan maksimum faydayı sağlamaları için gerçekçi hedefler belirlemeleri gerektiğini vurguladı. "Bu yükseliş altın yatırımcısına kazandıracak ama kimse yüzde 40 prim yapmayı beklemesin. Şu anda gram altını 2.800 TL'den satıyoruz. Yıl sonu geldiğinde bu fiyat en fazla 3.100 TL olabilir," şeklinde görüş bildirdiler.

NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi yoktur