SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Altın zirve yaptı! Kuyumculardan gram altın için yıl sonu tahmini geldi

ABD Merkez Bankası (Fed), beklenenin üzerinde gerçekleşen 50 baz puanlık faiz indirimiyle faiz oranlarını yüzde 5 seviyesine çekti. Bu hamle, küresel piyasalarda büyük yankı uyandırdı ve yatırımcıların dikkatini özellikle altın piyasasına çevirdi. Fed’in faiz indiriminin ardından altın fiyatlarında önemli artışlar gözlemlendi. Altın piyasasında yaşanan fiyat artışları, yatırımcıların dikkatini çekerken, kuyumculardan gelen uyarılar da piyasada tartışmalara neden oldu. Peki gram altının yıl sonu itibarıyla kaç TL'ye ulaşması bekleniyor? İşte detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 11:18 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 11:37
Altın zirve yaptı! Kuyumculardan gram altın için yıl sonu tahmini geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fed'in faiz indiriminin ardından ons ve gram altın fiyatlarında tarihi rekorlar kırıldı. Ons altın, günü 2586 dolar seviyesinden başlarken, gün içinde en yüksek 2600 dolar seviyesine ulaştı. Şu anda ons altın, 2593 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviyeler, ons altının tarihindeki en yüksek noktalar arasında yer alıyor.

Gram altın ise daha da etkileyici bir performans sergiledi. Günün başında 2829 TL'den işlem gören gram altın, en yüksek noktada 2849 TL seviyesine ulaştı ve böylece yeni bir rekor kırdı. Günün ilerleyen saatlerinde gram altın, 2848 TL'den alıcı bulmaya devam ediyor.

Kar Realizasyonu ve Piyasa Tepkileri

Altın fiyatlarının hızlı yükselişi, bazı yatırımcıları kar realizasyonuna iterek kısa süreli bir gerilemeye yol açtı. Ancak, genel trendin yukarı yönlü seyretmesi, altına olan talebin güçlü olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, kar realizasyonunun kısa vadeli olduğunu ve altının güçlü destek seviyelerinin devam edeceğini belirtiyor.

Kuyumculardan Kritik Değerlendirme

Son dönemde altın fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanması, yatırımcıların ilgisini yoğunlaştırdı. Ancak bu yükselişin sürdürülebilirliği konusunda kuyumculardan gelen değerlendirmeler, piyasa beklentilerini yeniden şekillendirdi. Kuyumcular, altın fiyatlarının gelecekteki seyrine dair temkinli yaklaşırken, yatırımcıları gerçekçi beklentilerle hareket etmeleri konusunda uyardılar.

Kuyumculardan Gram Altın Yıl Sonu Tahmini

Altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren kuyumcular, gram altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini paylaşarak, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. "Gram altın fiyat beklentimizi gerçekçi yerlere düşüreceğiz. Ons altın yükselecek ve gram altının fiyatı da artacak. Dolar kurunda çok ciddi değişimler olmadığı için onun etkisi az olacak," şeklinde açıklama yaptılar.

Kuyumcular, yatırımcıların altın fiyatlarındaki potansiyel artışlardan maksimum faydayı sağlamaları için gerçekçi hedefler belirlemeleri gerektiğini vurguladı. "Bu yükseliş altın yatırımcısına kazandıracak ama kimse yüzde 40 prim yapmayı beklemesin. Şu anda gram altını 2.800 TL'den satıyoruz. Yıl sonu geldiğinde bu fiyat en fazla 3.100 TL olabilir," şeklinde görüş bildirdiler.

NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi yoktur

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın köyü Tavşantepe için dikkat çeken rapor: Çocuklara baskı mı yapıldı?
İGDAŞ doğal gazda indirim kararını yargıya taşıdı! Akılalmaz bahaneler
Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail’in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad planladı kilit isimler uyguladı! Sevkiyat ağında İsrail bağı!
Hocalardan sürpriz! Derbi öncesi 11’ler netleşti
TOKİ’den kampanya! Yüzde 25 indirim olacak
Cinayeti canlı yayında ağzından kaçırmıştı! Hatice Musaoğlu olayında tutuklama! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu! Yakayı böyle ele verdi
120 bin TL’lik cep telefonu için geceden kuyruk oldular!
Arda Turan’dan çok konuşulacak derbi sözleri! Galatasaray kazanırsa...
Türkiye siber güvenlik teşkilatı için düğmeye bastı! Tek çatı altında güçlü kalkan! Tarih belli oldu
İsrail’den Lübnan’a bombardıman! O sınırı geçerse İngiliz ile karşılaşacak
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Salim Güran’ın tutukluluğuna itiraz: Nevzat üzerine yıkıyor
EMEKLİYE KAMPANYA YAĞMURU | Promosyon, indirim, para puan imkanları! Hangi banka ne veriyor?
Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!
Gençlere burs fırsatı! Hangi kurum ne kadar veriyor? Sabancı, Nef, Vakıflar Genel Müdürlüğü...
SON DAKİKA