Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Sahte ilanlar sona erecek!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin dünden itibaren uygulanmaya başlandığını kaydetti. Bolat, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmakta. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmekte" diye konuştu.

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