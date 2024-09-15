Sahte ev ilanına son

Emlakçılar, 15 Eylül'de uygulamaya alınacak olan doğrulanmış ilan düzenlemesi için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, elektronik ilan doğrulama sisteminin yarın uygulanmaya başlayacağını ancak düzenlemenin 1 Ocak 2025'e kadar zorunlu olmayacağını belirterek şunları söyledi: Emlak ofislerimiz konu hakkında yeterince bilgiye sahip ve düzenlemeyi uygulamak için hazır. Siteler altyapı çalışmalarını yaptılar. Bazı emlak ilan portalleri bu düzenlemenin müşteri kaybına yol açacağını düşünüyorlar ancak herkes bu düzenlemeyi uygulamak zorunda. Bakanlığın çok ciddi yaptırımları olacak. Benim aldığım bilgide de bütün emlak portalleri altyapısını hazırladı. Şu an 70 bin düzeyinde bakanlıktan yetki belgesi almış emlakçımız var, 20 bin emlak ofisi de yetki belgesi almak için müracaat etti. Dolayısıyla beklentimiz yıl sonuna kadar yetki belgesi almış emlakçı sayının 90 bin düzeyine ulaşması yönünde.

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