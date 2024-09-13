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Şişecam'ın genç yetenek programı!

Şişecam'ın genç yeteneklere iş dünyasında deneyim kazandırmak ve onları profesyonel hayata hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği "Together"ın 8. dönem başvuruları başladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
Şişecam’ın genç yetenek programı!

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Şişecam'ın genç yeteneklere iş dünyasında deneyim kazandırmak ve onları profesyonel hayata hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği "Together"ın 8. dönem başvuruları başladı.

Üniversitelerin son sınıf öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Together'a başvurabilecek. Oyunlaştırma, vaka çalışmaları, video mülakatlar ve İngilizce sınavı gibi çeşitli değerlendirme süreçlerinden geçen adaylar, Şişecam'ın genel müdürlük, fabrika ve araştırmageliştirme merkezlerinde yer alacak projelerde görev alacak.

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