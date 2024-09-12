Sıfır atık mavi projesi başlıyor

Çevre Bakanlığı ile Selpak Professional, kıyı illerinde turizm sektörü çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemeye başladı. "Sıfır Atık Mavi" projesi iş birliği için imzalanan protokol kapsamında projeye katılım gösteren turizm çalışanları Boğaziçi Üniversitesi Temiz Üretim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız tarafından hazırlanan eğitimleri alacak. Eğitimler, Selpak Professional'ın çevrimiçi eğitim platformu üzerinden olacak. Eğitimi tamamlayan işletmeler, bakanlık onaylı sertifika alacak.

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