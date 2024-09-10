Altın kazandırdı: Finansal yatırım araçlarının bu yılki reel getirileri belli oldu!

Yatırım araçlarında aylık, 6 aylık ve yıllıkta reel getiri şampiyonu altın oldu. TÜİK verilerine göre; Ağustos'ta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4.82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4.01 oranlarıyla külçe altında görüldü. 3 aylık değerlendirmede ise mevduat (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.84, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.42 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Altın kazandırdı

YÜZDE 18'İ AŞAN GETİRİ

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.3, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, yıllıkta da en yüksek reel getiri külçe altından geldi. Yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.54 oranlarında reel getiri sağladı.