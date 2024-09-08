Tüketicilerin sorunları Ticaret Bakanlığının konseyinde ele alındı

Tüketicilerin sorunları ve çözüm önerileri, Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen 28. Tüketici Konseyi'nde masaya yatırıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığındaki konseyde tüketici örgütlerinin başkan ve üyeleri, özel sektörün ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Tüketici Konseyi, bugüne kadar tüketicilerin haklarını geliştirmeye ve uygulamada yaşanan tüketici sorunlarını gidermeye yönelik birçok karar alırken, bu yıl da tüketicinin korunmasına yönelik alınacak önemli kararların takibi Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

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