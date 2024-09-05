Yüzde 370 artış: Üretici ve market arasındaki en büyük fiyat farkı limonda!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 370.4 ile limonda olduğunu bildirdi. Tarladan alınan ürünlerin markette çok daha pahalıya satılmasının hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur ettiğini belirten Bayraktar, "Fiyat farkı en fazla yüzde 370.4 ile limonda görüldü. Bunu yüzde 323.9 ile havuç, yüzde 262.1 ile kuru soğan ve 249.6 ile kabak takip etti. Limon 4.7 kat, havuç 4.2 kat, kuru soğan 3.6 kat, kabak 3.5 kat fazlaya satıldı" ifadelerini kullandı.

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