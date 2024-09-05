Merdiven altı ürünler tehlike saçıyor: Sahte kırtasiye ürünleri sağlığı da bütçeyi de bozuyor!

Okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte velilerin alışveriş telaşı da başladı. Alışverişlerin ana odağını ise kırtasiye ürünleri oluşturuyor. Yaklaşık 10 milyar TL'lik kırtasiye pazarında merdiven altı ürünler de yer almayı sürdürüyor. Çocukların sağlığını tehdit eden bu ürünler aynı zamanda ucuz gibi görünse de kısa kullanım ömürleriyle daha pahalıya geliyor.

GIDA GİBİ GÖRÜN

Adel/Faber-Castell'in CEO'su Oğuz Uçanlar da bu tehlikelere dikkat çekerek velileri uyardı. Uçanlar, "Kırtasiye ürünlerini gıda ürünü gibi değerlendirmek lazım. Çocukların tüm gün elinde olan bu ürünlerin kaliteli ve sağlıklı malzemelerden yapılmış olması gerekiyor" dedi.

Velilerin markalı ürünler tercih etmesinin önemli olduğunun altını çizen Uçanlar, "Markalı ürünlerle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda karşınızda kurumsal bir muhatap bulursunuz. Piyasada çok fazla sahte ürün var. Hepsi de çok tehlikeli. Çocuklarımızın yediği içtiğine dikkat ettiğimiz kadar kullandığı ürünlerin kalite ve güvenliğine de dikkat etmeliyiz" dedi.

Geçen hafta 1 milyon adet sahte kırtasiye ürününün yakalandığını belirten Uçanlar, "10 milyar TL'lik pazarın 2.5 milyar TL'sini sahte ürünler oluşturuyor. Bu ciddi bir rakam" diye konuştu.

2.500 TL'YE DOLUYOR

Bir okul çantasının bu sene 2.000- 2.500 TL'ye dolduğunu söyleyen Uçanlar, "Geçen sene bu rakam 1.200-1.500 TL idi. Biz zam yapmaktan korkan bir firmayız. Tüketicilerin ürünlerimizi alıp almayacağı konusunda kaygı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçanlar, şöyle devam etti: "Kırtasiye sektörü stabil devam ediyor. Bir büyüme öngörmüyoruz. Ölçülemeyen, takip edilemeyen, vergi kaybına sebep olan, sağlığa çok zararlı kaçak sektörünün bize verdiği zarar en az 2.5 milyar TL. Ekonomik olarak zor günler geçirsek de pozitif yaklaşıyoruz. 2025'ten çok umutluyuz. Çok uluslu bir perakende devinin global tedarikçisi olarak Kuzey Amerika'daki faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz."



TEKNOLOJİ ŞİRKETİ OLUYORUZ

Adel / Faber-Castell CEO'su Oğuz Uçanlar, Adel'i "kalemcilik" olmanın ötesinde, zamanın ruhuna uygun, ürün portföyü geniş "eğitim ve ofis teknolojileri şirketi" haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: "Türkiye'nin genç nüfus yapısı ve eğitim sistemindeki yaklaşık 26 milyon öğrenci, sektör açısından büyüme potansiyelini işaret ediyor. Yeni uluslararası iş birlikleri ve yeni ihracat pazarları ile global varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyor, açılım fırsatlarını değerlendiriyoruz." Geçtiğimiz yıl dünya kırtasiye ithalatının yüzde 21'inin yapıldığı Kuzey Amerika pazarındaki faaliyetlerini artırmaya yönelik adımlar attıklarını anlatan Uçanlar, "Bugün burada çok uluslu bir perakende devinin global tedarikçisi olduğumuzu da sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum" dedi.