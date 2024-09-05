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İslam Memiş: Çok fena çakılacak! 25 gün sonra ise...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta altın fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacağını belirterek, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Eylül ayına 2500 dolar seviyelerinde başlayan ons altının, ay boyunca dalgalı bir grafik sergileyeceğini belirten Memiş, özellikle gram altın fiyatlarında yaşanacak düşüşlerle ilgili kritik tarihler paylaştı.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 13:20 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 13:21
İslam Memiş: Çok fena çakılacak! 25 gün sonra ise...

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Ekonomist İslam Memiş, bu hafta dünyanın birçok bölgesinden gelecek ekonomik verilerin altın fiyatlarını etkileyeceğini ifade ederek, altındaki düşüşlerin yatırımcılar için büyük bir fırsat yaratabileceğini vurguladı. Memiş, ons altındaki düşüşlerin gram altına da yansıyacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ons altın Eylül ayına 2500 dolar seviyesinde başladı. Altında üç kademeli bir alım stratejisi belirlemiştik: 2490, 2480 ve 2470 dolar seviyelerinden alım yapmayı planlıyoruz. Bu stratejimiz geçerliliğini koruyor."

Bu Hafta Altın Fiyatlarında Sert Düşüş Bekleniyor

İslam Memiş, ons altının bu hafta 2470 dolar seviyelerine kadar düşebileceğini ve yatırımcıların bu aralığı yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi. Haftalık görünümün negatif olduğunu belirten uzman, 2470-2508 dolar aralığının önemli olduğunu ve büyük ihtimalle ekim sonu veya kasım başında ons altının 2600 dolar seviyesini deneyeceğini öngördü.

"2500 doların altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Eğer jeopolitik bir sürpriz yaşanmazsa ekim sonu veya kasım başında 2600 dolar seviyesine ulaşmayı bekliyoruz. Ardından da 3000 dolar seviyesini konuşmaya başlayacağız. Ancak önce alt destek seviyelerinin tamamlanması gerekiyor."

Gram Altında Kritik Seviye: 2780 TL

Gram altın fiyatlarının da ons altındaki düşüşlerden etkileneceğini belirten İslam Memiş, yatırımcılara kademeli alım stratejisi önerdi. Şu an serbest piyasalarda gram altın 2803 TL seviyesinde işlem görüyor. Ancak Memiş'e göre kritik destek seviyesi 2780 TL.

"Ons altındaki gerileme gram altına da yansıyacak. Bu hafta altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve yatırım fırsatlarını değerlendirenler için ideal bir zaman olabilir. Özellikle 2780 TL seviyesi takip edilmesi gereken kritik bir nokta."

Yatırımcılara Altın Tavsiyesi

Altın piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar için hem risk hem de fırsat anlamına geliyor. İslam Memiş, altındaki düşüşlerin yatırımcılar için bir alım fırsatı sunduğunu belirtirken, uzun vadede altının yeniden yükselmesini beklediğini ifade etti.

"Ekim sonu veya kasım başında ons altın tarafında 2600 dolar denemesi, ardından da 3000 dolar seviyesini konuşacağız. Ancak şimdilik düşüşleri değerlendirip uygun alım fırsatlarını yakalamak gerekiyor."

NOT: Haberimizde yer alan açıklamalar İslam Memiş'in kendi açıklamalarıdır. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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