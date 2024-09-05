İslam Memiş: Çok fena çakılacak! 25 gün sonra ise...

"2500 doların altın daki seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Eğer jeopolitik bir sürpriz yaşanmazsa ekim sonu veya kasım başında 2600 dolar seviyesine ulaşmayı bekliyoruz. Ardından da 3000 dolar seviyesini konuşmaya başlayacağız. Ancak önce alt destek seviyelerinin tamamlanması gerekiyor."

"Ons altındaki gerileme gram altına da yansıyacak. Bu hafta altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve yatırım fırsatlarını değerlendirenler için ideal bir zaman olabilir. Özellikle 2780 TL seviyesi takip edilmesi gereken kritik bir nokta."

Gram altın fiyatlarının da ons altındaki düşüşlerden etkileneceğini belirten İslam Memiş , yatırımcılara kademeli alım stratejisi önerdi. Şu an serbest piyasalarda gram altın 2803 TL seviyesinde işlem görüyor. Ancak Memiş'e göre kritik destek seviyesi 2780 TL.

Yatırımcılara Altın Tavsiyesi

Altın piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar için hem risk hem de fırsat anlamına geliyor. İslam Memiş, altındaki düşüşlerin yatırımcılar için bir alım fırsatı sunduğunu belirtirken, uzun vadede altının yeniden yükselmesini beklediğini ifade etti.

"Ekim sonu veya kasım başında ons altın tarafında 2600 dolar denemesi, ardından da 3000 dolar seviyesini konuşacağız. Ancak şimdilik düşüşleri değerlendirip uygun alım fırsatlarını yakalamak gerekiyor."

NOT: Haberimizde yer alan açıklamalar İslam Memiş'in kendi açıklamalarıdır. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.