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Kredi kartına taksit ayarı

Belli alanlarda kredi kartına uygulanan taksit sınırlarının esnetilmesi gündeme geldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Kredi kartına taksit ayarı

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartlarındaki taksit sınırının kaldırılmasının ekonomiyi canlandıracağını ifade etti. Palandöken, yazılı açıklamasında, enflasyonun her sektörü olduğu gibi düğün evlilikle ilgili sektörleri de olumsuz etkilediğini bildirdi.

GELİRLERE KATKI
Düğün organizasyonları, gelinlik ve damatlık ücretleri, takı maliyetleri, salon kirası gibi kalemlerde yaşanan artışa işaret eden Palandöken, "Düğün sektörü, 230 kalemi ilgilendiren bir sektör. Netice itibarıyla bunların hepsinde duraklama var ve ekonomiye büyük bir kayıp oluyor. Bizim talebimiz kredi kartlarındaki taksit tutarı biraz esnetilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Evlilik sürecindeki alışverişlerde kredi ve kredi kartına ihtiyaç duyulduğunu belirten Palandöken,"Kredi kartına konulan taksit sınırlandırılması ivedilikle kaldırılmalı. Bu sadece evlenmek üzere olan çiftler için değil, tüm vatandaşlar için de olumlu bir etki yaratır. Kredi kartına konulan taksit sınırlarının kaldırılması ekonomiye hareket kazandırır, piyasaları canlandırır ve işsizliğin azalmasıyla istihdamın artmasıyla devletin vergi ve SGK gelirleri artar" ifadelerini kullandı.

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