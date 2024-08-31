Borsa Ağustos’ta kayıp

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi ağustos ayını 9833 puandan tamamladı. Hafta içinde en düşük 9523 seviyesini gören endeks, gelen tepki alımları ile birlikte kritik 9700 seviyesinin üzerinde konumlanmayı başardı. Buna rağmen endekste aylık düşüş, ağustosta yüzde 7,56 olarak gerçekleşti. Bu gerileme, 2024'ün de en yüksek aylık düşüşü oldu.

NEDEN DÜŞÜYOR

Uzmanlar sıkı para politikası ile artan faizler, jeopolitik riskler sebebiyle güvenli liman olan altına talebin borsadan çıkışı hızlandırdığını belirtiyor. Şirketlerin açıkladığı bilançoların da yeni bir hikaye yazacak kadar güçlü olmadığını belirten uzmanlar yaz aylarının ardından Borsa'da daha hareketli bir dönem başlayacağını 9850–10.000 bandının yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç bölgesi olarak izlendiğini söylediler. 6 Eylül Cuma günü Fitch tarafından yeni bir değerlendirme yapılacağını belirten uzmanlar not artışının beklendiğini bunun da piyasalara olumlu yansıyacağını söylediler.

AĞUSTOS'TA YÜKSELEN İLK 5

BATI ÇİMENTO: Yüzde 26,01

KOZA ALTIN: Yüzde 8,46

ENERYA: Yüzde 8,0

ÇİMSA: Yüzde 6,35

ENKA İNŞAAT: Yüzde 4,68

AĞUSTOS'TA DÜŞEN İLK 5

KARDEMIR D: Yüzde 24,01

KONTROLMATIK: Yüzde 23,63

OTOKAR: Yüzde 23,38

ANADOLU HOLDING: Yüzde 22,52

COCA COLA: Yüzde 20,82