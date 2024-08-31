PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Borsa Ağustos’ta kayıp

BİST 100 bu ay yüzde 7,56 geriledi. Kayıp ayında yüzde 20’nin üzerinde düşen ve yüzde 20’den fazla yükselen hisseler de var.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024
Borsa Ağustos’ta kayıp

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi ağustos ayını 9833 puandan tamamladı. Hafta içinde en düşük 9523 seviyesini gören endeks, gelen tepki alımları ile birlikte kritik 9700 seviyesinin üzerinde konumlanmayı başardı. Buna rağmen endekste aylık düşüş, ağustosta yüzde 7,56 olarak gerçekleşti. Bu gerileme, 2024'ün de en yüksek aylık düşüşü oldu.

NEDEN DÜŞÜYOR
Uzmanlar sıkı para politikası ile artan faizler, jeopolitik riskler sebebiyle güvenli liman olan altına talebin borsadan çıkışı hızlandırdığını belirtiyor. Şirketlerin açıkladığı bilançoların da yeni bir hikaye yazacak kadar güçlü olmadığını belirten uzmanlar yaz aylarının ardından Borsa'da daha hareketli bir dönem başlayacağını 9850–10.000 bandının yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç bölgesi olarak izlendiğini söylediler. 6 Eylül Cuma günü Fitch tarafından yeni bir değerlendirme yapılacağını belirten uzmanlar not artışının beklendiğini bunun da piyasalara olumlu yansıyacağını söylediler.

AĞUSTOS'TA YÜKSELEN İLK 5
BATI ÇİMENTO: Yüzde 26,01
KOZA ALTIN: Yüzde 8,46
ENERYA: Yüzde 8,0
ÇİMSA: Yüzde 6,35
ENKA İNŞAAT: Yüzde 4,68

AĞUSTOS'TA DÜŞEN İLK 5
KARDEMIR D: Yüzde 24,01
KONTROLMATIK: Yüzde 23,63
OTOKAR: Yüzde 23,38
ANADOLU HOLDING: Yüzde 22,52
COCA COLA: Yüzde 20,82

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın bulunmasını kim istemiyor? Aile çapraz sorguya alındı! Toprak altına dahi bakılıyor
EMEKLİYE YENİ MAAŞ SİSTEMİ | Prim gün sayısının önemi artıyor! Artık çok çalışan çok kazanacak
Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnafa vergi rehberi! Enflasyon muhasebesi nedir, nasıl uygulanacak?
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz: Geçmişinde FETÖ izi, milli iradeye alerjili
Devlette günlük 566 TL’ye iş | Öğrenci ve işsiz kamuda yarı zamanlı çalışabilecek! İşte İşgücü Uyum Programı’nın detayları...
Galatasaray’da transfer sezonunun en flaş hamlesi! İspanyol stoper Mario Hermoso ile 3 yıllık anlaşma tamam! İşte imza parası...
’Dilruba’ tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! X provokatörü ’Oğuzhan Atsız’ gözaltına alındı
PKK’nın sözde sorumlusu Gülistan Tekik’in ağabeyi hangi DEM Partili çıktı? Habur’da bölücü eylem Batman’da küstah tehdit
Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu! Yeşilçam’ın o filmini bilemedi sosyal medyada gündem oldu
Kadıköy’de ikinci bahar! Fenerbahçe Süper Lig’de Alanyaspor’u 3-0 yenerek 3 puanı kaptı
İstanbul’da metrobüs kazası! 8 şüpheliden 5’i tutuklandı | Şoförün ifadesi pes dedirtti: Hızlı değildim
5 ülke 5 vatandaşlık! Telegram’ın CEO’su Pavel Durov’un tutuklamasındaki gizem artıyor! Bu kadar vatandaşlığı neden aldı?
Sicilya’daki lüks yat faciasında yeni iddia! Firma yetkilisi konuştu: Batması mümkün değildi
TAKVİM yazdı başsavcılık harekete geçti! CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Allah’a ve peygambere edilen küfre inceleme
Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye
SON DAKİKA