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Merkez Bankası'ndan TL adımı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. İşte Merkez Bankası'nın yeni adımları...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 23:04 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 23:29
Merkez Bankası’ndan TL adımı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi

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Gerek faiz kararları gerek ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla enflasyona karşı mücadele verilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL'yi güçlendirecek bir adım attı.

ZORUNLU KARŞILIK UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptı.

YÜZDE 45-50 ARASINA YENİ HEDEF
Buna göre, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi.

Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi.

KKM'DE DEĞİŞİKLİK
Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edildi.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi.

TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı.

Para politikası metinlerinde "TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar atılabileceği" mesajını vurgulayan TCMB'nin gerekli görülmesi halinde bu yönde yeni adımlar atabileceği belirtiliyor.

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