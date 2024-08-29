Merkez Bankası’ndan TL adımı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi

Gerek faiz kararları gerek ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla enflasyona karşı mücadele verilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL'yi güçlendirecek bir adım attı.

ZORUNLU KARŞILIK UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptı.

YÜZDE 45-50 ARASINA YENİ HEDEF

Buna göre, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi.