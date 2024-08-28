Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde Halkbank’a 18 ödül

Halkbank, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 11 altın, 5 gümüş ve 2 bronz ödül kazandı. Banka; 'Yılın Finans Kurumu'; Halkbank Sürdürülebilirlik ile 'Avrupa'da Sürdürülebilirlik Liderliği: Halkbank Sürdürülebilirlik'; Halkbank Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi ile hem 'Avrupa'da Yılın İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Programı' hem 'Avrupa'da Yılın Çevre Programı'; Halkbank Kadın Girişimci Destekleri ile 'Finansal Hizmetler'; Halkbank Girişimci Destekleri ile 'Büyüme Alanında Başarı'; Halkbank Çocuk Bankacılığı ile 'Finansal Hizmetler', Jet- Luck ve HUBrica ile 'Kurumsal & Topluluk-Hackathon'; Halkbank RPA ile Dijital Dönüşüm'le hem 'Dijital Süreç Otomasyon Çözümü' hem 'Bilim ve Teknoloji Alanında Başarı' kategorilerinde altın ödül kazandı. Bankacılık sektöründe 'Yılın Yöneticisi' seçilen Osman Arslan, "Birçok alanda yeni ve katma değer oluşturan fikirlerle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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