Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Fed Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.
TCMB BAŞKANI KARAHAN FED BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.
Karahan ve Powell'ın görüşmesi, sempozyumun yapıldığı ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında gerçekleşti.
ÖNEMLİ MERKEZ BANKACILARIN PARA POLİTİKALARINI GÖRÜŞÜYOR
Dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finansal piyasa katılımcıları, her yıl ekonomik görünümleri ve para politikalarını görüşmek üzere ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya geliyor. Önemli ekonomik verilerin finans piyasalarında bir araya geldiği sempozyumda, bu yıl "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" teması ele alındı.
Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumun bu yılki teması kapsamında, küresel ekonomiyi etkileyen birçok önemli gelişme tartışıldı.
KOVİD-19 SÜRECİNİN UZUN SÜRELİ ETKİLERİ TARTIŞILDI
Kovid-19 salgınının yol açtığı ani bozulmanın hafiflemesi, ticari ağların değişmesi ve küresel finansal akış tepkileri ile ekonomilerin nasıl yapılandırıldığına dair uzun süreli etkiler de sempozyumda ele alındı.
Öte yandan sempozyumun yapıldığı Jackson Hole, çiftçilik ve kovboy hayatının gelişiminde önemli rol oynayan bir sınır kasabası olarak biliniyor.