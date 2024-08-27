Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Fed Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi

ÖNEMLİ MERKEZ BANKACILARIN PARA POLİTİKALARINI GÖRÜŞÜYOR

Dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finansal piyasa katılımcıları, her yıl ekonomik görünümleri ve para politikalarını görüşmek üzere ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya geliyor. Önemli ekonomik verilerin finans piyasalarında bir araya geldiği sempozyumda, bu yıl "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" teması ele alındı.

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumun bu yılki teması kapsamında, küresel ekonomiyi etkileyen birçok önemli gelişme tartışıldı.