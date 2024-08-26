Konut kredisinde 2,5 Milyon TL destek! Garanti BBVA, ING, Ziraat Bankası, İş Bankası taksit hesaplamaları açıklandı!

Garanti BBVA: Aylık olarak, 78.612 TL taksit ödenmekte ve bu kredinin yıllık faiz oranı %3,06 olarak belirlenmiş. Toplamda ise, kredi süresince ödenecek miktar 9.451.177 TL'yi buluyor.
ING Bank: Burada aylık taksit 81.635 TL olarak hesaplanmış ve faiz oranı %3,19 seviyesinde. Kredinin tamamı için ödenecek toplam tutar ise 9.818.847 TL.
Türkiye İş Bankası: Aylık taksit tutarı 79.540 TL, uygulanan faiz oranı ise %3,10. Toplam geri ödeme miktarı 9.577.681 TL olarak öngörülmekte.
Ziraat Bankası: Bu banka, 107.948 TL'lik aylık taksitlerle kredi sunmakta ve %4,29'luk bir faiz oranı uygulamakta. Kredi süresince toplam ödenecek miktar 12.967.763 TL olarak hesaplanıyor.
Gelir durumunuzu belgeleyen belgeler, kimlik belgeniz ve satın almak istediğiniz evle ilgili bilgiler gereklidir. Garanti BBVA, kredi başvurunuzu değerlendirirken kredi notunuzu ve finansal geçmişinizi de dikkate alır.
ING Bank konut kredisi başvurusunda bulunacak olanlar da benzer şekilde bankanın internet sitesi veya şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilirler. ING, kredi verilip verilmeyeceğini belirlemek için maaş bordrosu ve hesap özeti gibi belgeler ister. Ayrıca satın alınacak evin ekspertiz raporu da kredi sürecinin önemli bir parçasıdır.
Ziraat Bankası, geniş bir müşteri kitlesine hitap eden kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Gerekli belgelerle Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesine giderek konut kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka ayrıca başvuru sırasında kredi tahsis ücreti ve ekspertiz ücreti gibi ek maliyetleri de belirtir.
Türkiye İş Bankası, uygun faiz oranları ve esnek ödeme planları ile konut kredisi sağlar. Başvuru için İş Bankası şubelerine gidip gerekli belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir. Bu belgeler arasında gelir belgeniz, kimliğinizin fotokopisi ve satın almayı düşündüğünüz ev hakkında bilgiler yer almaktadır. İş Bankası kredi başvurunuzu değerlendirirken ekonomik durumunuzu ve kişisel kredi geçmişinizi dikkate alır.