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Konut kredisinde 2,5 Milyon TL destek! Garanti BBVA, ING, Ziraat Bankası, İş Bankası taksit hesaplamaları açıklandı!

Türkiye'de ev sahibi olmayı arzulayan bireyler, mülk edinmek için en uygun finansman seçeneklerini değerlendiriyor. 2,5 Milyon TL değerinde bir konut kredisi kullanıldığında, bankalara ödenecek aylık taksit miktarları ve toplam geri ödeme tutarları hayati önem taşır. Bu anlamda haberimizde Garanti BBVA, ING, Ziraat Bankası, İş Bankası taksit tutarlarını araştırdık.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 10:22 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 10:22
Konut kredisinde 2,5 Milyon TL destek! Garanti BBVA, ING, Ziraat Bankası, İş Bankası taksit hesaplamaları açıklandı!

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Türkiye'de bir ev sahibi olmanın hayalini kuranlar, bu büyük adımı atmadan önce karşılarına çıkan finansman seçeneklerini titizlikle değerlendirir. Emlak piyasasının dinamiklerine bağlı olarak değişkenlik gösteren konut kredisi faiz oranları, alınacak olan evin maliyetini doğrudan etkiler. Özellikle 2,5 Milyon TL gibi yüksek bir kredi tutarı söz konusu olduğunda, aylık ödenecek taksit miktarı ve toplam geri ödeme tutarı, bireylerin bütçe planlamalarında kritik bir rol oynar. Bu nedenle, potansiyel ev sahipleri, kendilerine en uygun kredi teklifini bulabilmek için bankaların güncel kredi maliyetlerini dikkatle incelemekte ve karşılaştırmaktadır. Kredi seçeneklerini değerlendirirken, taksit tutarları, faiz oranları ve kredi vadesi gibi faktörler, bu önemli kararda belirleyici olmaktadır. Her bireyin hayalini kurduğu evi alabilmesi için en uygun finansal çözümleri bulması, geleceğe yönelik sağlam adımlar atmasına olanak tanır.

2.500.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi

Garanti BBVA: Aylık olarak, 78.612 TL taksit ödenmekte ve bu kredinin yıllık faiz oranı %3,06 olarak belirlenmiş. Toplamda ise, kredi süresince ödenecek miktar 9.451.177 TL'yi buluyor.

ING Bank: Burada aylık taksit 81.635 TL olarak hesaplanmış ve faiz oranı %3,19 seviyesinde. Kredinin tamamı için ödenecek toplam tutar ise 9.818.847 TL.

Türkiye İş Bankası: Aylık taksit tutarı 79.540 TL, uygulanan faiz oranı ise %3,10. Toplam geri ödeme miktarı 9.577.681 TL olarak öngörülmekte.

Ziraat Bankası: Bu banka, 107.948 TL'lik aylık taksitlerle kredi sunmakta ve %4,29'luk bir faiz oranı uygulamakta. Kredi süresince toplam ödenecek miktar 12.967.763 TL olarak hesaplanıyor.

Garanti BBVA

Gelir durumunuzu belgeleyen belgeler, kimlik belgeniz ve satın almak istediğiniz evle ilgili bilgiler gereklidir. Garanti BBVA, kredi başvurunuzu değerlendirirken kredi notunuzu ve finansal geçmişinizi de dikkate alır.

ING Bank ile Konut Kredisi

ING Bank konut kredisi başvurusunda bulunacak olanlar da benzer şekilde bankanın internet sitesi veya şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilirler. ING, kredi verilip verilmeyeceğini belirlemek için maaş bordrosu ve hesap özeti gibi belgeler ister. Ayrıca satın alınacak evin ekspertiz raporu da kredi sürecinin önemli bir parçasıdır.

Ziraat Bankası'ndan Konut Kredisi Almak

Ziraat Bankası, geniş bir müşteri kitlesine hitap eden kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Gerekli belgelerle Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesine giderek konut kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka ayrıca başvuru sırasında kredi tahsis ücreti ve ekspertiz ücreti gibi ek maliyetleri de belirtir.

Türkiye İş Bankası ile Ev Sahibi Olmak

Türkiye İş Bankası, uygun faiz oranları ve esnek ödeme planları ile konut kredisi sağlar. Başvuru için İş Bankası şubelerine gidip gerekli belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir. Bu belgeler arasında gelir belgeniz, kimliğinizin fotokopisi ve satın almayı düşündüğünüz ev hakkında bilgiler yer almaktadır. İş Bankası kredi başvurunuzu değerlendirirken ekonomik durumunuzu ve kişisel kredi geçmişinizi dikkate alır.

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