Konut kredisinde 2,5 Milyon TL destek! Garanti BBVA, ING, Ziraat Bankası, İş Bankası taksit hesaplamaları açıklandı!

Garanti BBVA Gelir durumunuzu belgeleyen belgeler, kimlik belgeniz ve satın almak istediğiniz evle ilgili bilgiler gereklidir. Garanti BBVA, kredi başvurunuzu değerlendirirken kredi notunuzu ve finansal geçmişinizi de dikkate alır.

ING Bank ile Konut Kredisi ING Bank konut kredisi başvurusunda bulunacak olanlar da benzer şekilde bankanın internet sitesi veya şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilirler. ING, kredi verilip verilmeyeceğini belirlemek için maaş bordrosu ve hesap özeti gibi belgeler ister. Ayrıca satın alınacak evin ekspertiz raporu da kredi sürecinin önemli bir parçasıdır.

Ziraat Bankası'ndan Konut Kredisi Almak Ziraat Bankası, geniş bir müşteri kitlesine hitap eden kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Gerekli belgelerle Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesine giderek konut kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka ayrıca başvuru sırasında kredi tahsis ücreti ve ekspertiz ücreti gibi ek maliyetleri de belirtir.

Türkiye İş Bankası ile Ev Sahibi Olmak Türkiye İş Bankası, uygun faiz oranları ve esnek ödeme planları ile konut kredisi sağlar. Başvuru için İş Bankası şubelerine gidip gerekli belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir. Bu belgeler arasında gelir belgeniz, kimliğinizin fotokopisi ve satın almayı düşündüğünüz ev hakkında bilgiler yer almaktadır. İş Bankası kredi başvurunuzu değerlendirirken ekonomik durumunuzu ve kişisel kredi geçmişinizi dikkate alır.