Yerli diziler dünyaya yayılıyor: 1 milyar dolar bekleniyor

Dünyada 150'ye yakın ülkede gösterilen Türk dizileri turizmden marka değerine, tanıtımdan ekonomiye her alanda katkı yapıyor. Amerika'dan sonra dünyada en fazla dizi ihraç eden ülke konumundaki ülkemizdeki yerli diziler 700 milyonun üzerinde insana ulaşıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Marka Ofisi'nin, "Türkiye'nin yumuşak gücü: Türk dizileri" başlıklı çalışması yayımlandı. Dizilerin, Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki insanlarla bağ kurmasının en önemli araçlarından biri haline geldiği vurgulanan çalışmada, "Günümüzde bütün dünyada izlenen dizilerin yüzde 25'ini üreten Türkiye, dünya siyasi ve jeopolitik güç konjonktüründe diziler vasıtasıyla yumuşak gücünü de kullanma kabiliyetine sahip ender ülkeler arasında. Türkiye diziler vasıtasıyla ülke marka değerini artırma konusunda büyük bir avantaja sahip" denildi.

1 MİLYAR DOLAR BEKLENİYOR

Türkiye'nin tanıtımına, ihracatına, turizmine ve ekonomisine katkı sağlayan diziler sayesinde farklı coğrafyalarda Türk ürünlerine olan talebin her geçen gün arttığı belirtilen çalışmada, takip eden nüfusta Türkçe öğrenme talebinde artış, Türkiye ve Türkler hakkında olumlu görüş bildirimlerinin görüldüğü aktarıldı. Bu yıl dizi ihracatından 1 milyar dolar beklendiği aktarılarak şunlar kaydedildi: "Türkiye'nin uluslararası alandaki tezlerini destekleyen senaryolar içeren diziler, kamu diplomasisi alanlarını desteklerken Türkiye'yi ziyaret etmeye yönelik talebi arttırıyor. Diziler, gösterildiği ülkelerden gelen ziyaretçi sayısını ortalama yüzde 15 oranında yükseltiyor. Diziler bir yandan da çekildikleri mekanları turistik destinasyonlara dönüştürüyor.