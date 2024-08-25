SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yerli diziler dünyaya yayılıyor: 1 milyar dolar bekleniyor

İletişim Başkanlığı Marka Ofisi’nin Türkiye’nin Yumuşak Gücü Türk Dizileri araştırması yerli yapımların her alanda büyük katkısını ortaya koydu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Yerli diziler dünyaya yayılıyor: 1 milyar dolar bekleniyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünyada 150'ye yakın ülkede gösterilen Türk dizileri turizmden marka değerine, tanıtımdan ekonomiye her alanda katkı yapıyor. Amerika'dan sonra dünyada en fazla dizi ihraç eden ülke konumundaki ülkemizdeki yerli diziler 700 milyonun üzerinde insana ulaşıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Marka Ofisi'nin, "Türkiye'nin yumuşak gücü: Türk dizileri" başlıklı çalışması yayımlandı. Dizilerin, Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki insanlarla bağ kurmasının en önemli araçlarından biri haline geldiği vurgulanan çalışmada, "Günümüzde bütün dünyada izlenen dizilerin yüzde 25'ini üreten Türkiye, dünya siyasi ve jeopolitik güç konjonktüründe diziler vasıtasıyla yumuşak gücünü de kullanma kabiliyetine sahip ender ülkeler arasında. Türkiye diziler vasıtasıyla ülke marka değerini artırma konusunda büyük bir avantaja sahip" denildi.

1 MİLYAR DOLAR BEKLENİYOR
Türkiye'nin tanıtımına, ihracatına, turizmine ve ekonomisine katkı sağlayan diziler sayesinde farklı coğrafyalarda Türk ürünlerine olan talebin her geçen gün arttığı belirtilen çalışmada, takip eden nüfusta Türkçe öğrenme talebinde artış, Türkiye ve Türkler hakkında olumlu görüş bildirimlerinin görüldüğü aktarıldı. Bu yıl dizi ihracatından 1 milyar dolar beklendiği aktarılarak şunlar kaydedildi: "Türkiye'nin uluslararası alandaki tezlerini destekleyen senaryolar içeren diziler, kamu diplomasisi alanlarını desteklerken Türkiye'yi ziyaret etmeye yönelik talebi arttırıyor. Diziler, gösterildiği ülkelerden gelen ziyaretçi sayısını ortalama yüzde 15 oranında yükseltiyor. Diziler bir yandan da çekildikleri mekanları turistik destinasyonlara dönüştürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı güneyini vurdu! Tel Aviv’de uçuşlar askıya alındı: Celile’de siren sesleri | Gazze’de ateşkes çıkmazı
Kendine demokrat sahtekar Batı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı
Ev kadınına emeklilik: Primlerin üçte biri devletten! Sosyal güvence gelecek
Cumhur İttifak’ından Ahlat çıkarması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | 21 yıl sonra ilk: Kabine toplanacak
İstanbul’un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP’li İBB’nin Vaniköy’deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi
Evlat edinene prim desteği: 10 soruda doğum borçlanması! Kimler hak sahibi? Ne zaman yapılmalı?
Milli sporcu Yusuf Dikeç’in annesi ile olan fotoğrafına hadsiz yorum! Elon Musk’tan övgü: Saygı duyuyorum
9 gün erişim engeli getirilmişti! Instagram tekrar kapatılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklamalar: Eğer bu adımları atmazlarsa...
Şimdi sıra Onuachu’da! Forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor’dan Southampton’a baskı
Başkan Erdoğan’dan Aksaz Tersanesi Komutanlığı’nın açılışında önemli açıklamalar
Türkiye’nin yeni muhafızı: Pirireis | Sınıfının ilki haftalarca suyun altında gizlilik! İşte tüm özellikleri...
CHP’li Beşikçioğlu’ndan akılalmaz açıklama! Çocuğu ısıran sokak köpeği aynı yere bırakılacak
CHP’de neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özel’den manidar hamle: Cumhurbaşkanı adayı değilim
Almanya’nın Solingen kentinde kanlı festival! Bıçakla dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var! Polisten şehri terk edin çağrısı | Bir şüpheli yakalandı
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule’den yeni paylaşım! Hırsızlık yaptığı iddia edilmişti! O pozla yanıt verdi
SON DAKİKA