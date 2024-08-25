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Otomobil satışında yeni dönem

Otomotivdeki “doğrulanmış ilan” düzenlemesiyle yetki belgesi olmayan galericiler ilan veremeyecek. Böylece sahte ve şişirilmiş fiyat olmayacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Otomobil satışında yeni dönem

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, doğrulanmış ilan düzenlemesinin konuttan sonra otomotivde devreye alınmasıyla yetki belgesi olmayan galericilerin ilan girişi yapamayacağına dikkati çekerek, "Sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak." dedi.

Tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi, konuttan kısa süre sonra otomotiv ilanları için de devreye girecek. Platformlara ilan vermek isteyen vatandaşların EİDS'ye yönlendirileceğini söyleyen Bolat, "İlana konu taşıtın ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ya da eşine ait olduğunun doğrulaması yapıldıktan sonra ilanın verilmesi mümkün olacak." dedi. Otomotiv sektöründe yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere 23 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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