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Getiri liginin şampiyonu altın enflasyonu yendi

2024 yılında getiri liginin şampiyonu altın oldu. Yüzde 40 getiri ile enflasyonu geçti. Reel getirilere bakıldığında kaybeden ise döviz.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Getiri liginin şampiyonu altın enflasyonu yendi

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Yatırım araçlarının getirileri bu yıl başından itibaren değişiklik gösterdi. Son dönemin şampiyonu Borsa özellikle jeopolitik gelişmelerden etkilenirken yüzde 50 olan getirisi yüzde 29'a kadar geriledi. Güvenli liman altın ise yüzde 40 getiri ile birinciliğe yükseldi. Fed Başkanı Powel'ın açıklamalarındaki faiz indirimi sinyali altını beslerken uzmanlar ve analistler onsta 3 bin dolar gram altında ise 3 bin liranın görülebileceğini belirtiyor. Yıl başından bu yana yatırım araçlarının getirilerine bakıldığında gram altın yüzde 40 ile birinciliği alırken mevduat yüzde 30'ları gördü. Son dönemde gerileyen Borsa İstanbul yüzde 29 getiri ile üçüncülüğe düşerken, dolar yüzde 15 getiri ile sonuncu oldu. Bakıldığında enflasyonun üzerinde artış sadece gram altında gerçekleşti. Diğer yatırım araçlarının reel getirisi eksi seviyelerde kaldı.

BU HAFTA DÖVİZ HAREKETLENDİ
Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,57 değer kaybederek 9.668,10 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puanı gördü. BBu hafta en çok yükselen yüzde 17,65 ile Koza Altın İşletmeleri oldu. Koza Altın İşletmelerini, yüzde 13,13 ile Petkim AŞ, yüzde 5,47 ile Yapı ve Kredi Bankası izledi. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,23 artışla 2 bin 748 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,21 değer kazanarak 18 bin 305 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,89 artışla 34,000 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 2,53 yükselişle 38,0000 lira oldu.

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