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Dünyanın en iyi 100 limanına Türk damgası

Türk limanları dünyanın en iyi limanları listesinde yer aldı. Limanlar ticarete ve ihracata büyük katkı sağlıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Dünyanın en iyi 100 limanına Türk damgası

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Türk limanının, İngiltere'nin önde gelen haber portallarından Lloyd's List'in hazırladığı İlk 100 Liman 2024 Raporu listesinde yer aldığını söyledi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, 2023 yılında dünyada konteyner elleçleyen ilk 100 limanın yer aldığı sıralamada Ambarlı Limanı'nın 64'üncü, Kocaeli Limanı'nın 85'inci, Mersin Limanı'nın 91'inci ve Tekirdağ Limanı'nın 100'üncü sıradan listeye girdiğini belirterek, "Bunun yanı sıra en dikkat çekici başarı hikayesi sergileyen Ambarlı Limanı'nın konteyner elleçleme miktarı 2023'te Türkiye'nin deniz ticaretinin büyümesiyle doğru oranda büyüyerek 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artış gösterdi" dedi.

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