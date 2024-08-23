Glütensiz gıdaya kolay erişim

Ticaret Bakanlığı, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glütene vücut bağışıklık sistemleri uygun olmayan Çölyak hastaları için önemli bir dönemi başlatıyor. 1 Eylül'den itibaren 400 metrekareden fazla satış alanına sahip market şubelerinde glütensiz ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar satılması zorunlu olacak. Tebliğin ilk aşaması da Haziran'da başlamıştı. Türkiye'de 250 bin ile 750 bin arasında çölyak hastası olduğu tahmin ediliyor. Ancak hastaların önemli kısmına henüz durumlarının farkında olmadıkları için tanı konulamadığı ifade ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN