Özel okullar zammı iyice abarttı! Anaokulu ücreti tıp fakültesini geçti

Yeni eğitim ve öğretim yılına sayılı gün kaldı. Okul kayıtları da devam ederken, özel okulların kapısını çalan veliler şok faturalarla karşılaştı. Özellikle okul öncesi eğitime bu yıl 2.5 kata varan zamlar yapıldığı ortaya çıktı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerdeki birçok okulun anaokulu ücretleri 1 milyon liraya dayandı.

2.3 KAT ZAM YAPILDI

Bazı anaokullarının 1 yıllık eğitimöğretim ücreti, vakıf üniversitelerindeki tıp fakültelerinin ücretlerini bile solladı. Örneğin; Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ücreti bu yıl 800 bin lira olarak açıklandı. Koç Okulu'nun okul öncesi eğitim ücreti ise peşin 1 milyon 45 bin lira. Koç'un anaokulu geçen yıl 419 bin 250 liraydı. Fiyatlara 2.3 kattan fazla zam yapılmış oldu.

ÜNİVERSİTEDEN PAHALI

ENKA okullarının 3, 4 ve 5 yaş okul öncesi eğitim ücreti yemek dâhil 993 bin lira olarak belirlendi. MEF okullarının İngilizce anaokul eğitim ücreti de 550 bin lira oldu. İELEV okullarında ise fiyat 503 bin lira olarak açıklandı. TED Rönesans Koleji'nin anaokulu fiyatı 85 bin 500 lira yemek ücretiyle beraber 470 bin lira civarında. Anaokulu ücreti; Terakki Vakfı'nda 350 bin, Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları'nda 70 bin lira yemek ücretiyle beraber 455 bin, Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde 71 bin 500 lira yemek ücretiyle birlikte 456 bin 500 lira. Tüm anaokullarında yemek zorunlu. Ancak çoğu okul ücretlerini açıklarken yemeği dâhil etmiyor. Veliler yemek için de ayrı ücret ödemek durumunda kalıyor.

LİSANS EĞİTİMİ DAHA UCUZ

Türkiye genelindeki vakıf üniversitelerinin 4 yıllık lisans programı ücretlerinin çoğu okul öncesi eğitimden daha ucuz. Örneğin; Bilkent Üniversitesi'nin tüm programları bu yıl 620 bin lira olarak açıklandı. Yeditepe Üniversitesi'nin yüzde 50 burslu hukuk fakültesi ücreti 342 bin 500, işletme fakültesinin burssuz ücreti 580 bin lira. Bahçeşehir Üniversitesi'nin burssuz hukuk fakültesi ücreti 650 bin lira. Medipol Üniversitesi'nin yüzde 25 burslu tıp fakültesi 360 bin, hukuk fakültesi ücreti 202 bin 500 lira. Başkent Üniversitesi'nin tıp ve diş hekimliği ücretleri bu yıl 820 bin, eczacılık ise 615 bin lira olarak açıklandı.