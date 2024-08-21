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Bu tuzaklara gelmeyin: Evde ek iş ilanıyla dolandırıcılık!

Binlerce kişi sosyal medya üzerinden ilanlar ile dolandırılmaya devam ediyor. Sahtekârlar 'evde ek iş sabun/çorap/mum ve hediyelik eşya paketleme' adı altında verdikleri ilanlarla vatandaşa aylık 26-44 bin lira arasında ek ücret vadediyor.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Bu tuzaklara gelmeyin: Evde ek iş ilanıyla dolandırıcılık!

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Binlerce kişi sosyal medya üzerinden ilanlar ile dolandırılmaya devam ediyor. Sahtekârlar 'evde ek iş sabun/çorap/mum ve hediyelik eşya paketleme' adı altında verdikleri ilanlarla vatandaşa aylık 26-44 bin lira arasında ek ücret vadediyor. Bu yolla ağlarına düşürdükleri insanlardan kapora, depozito, vergi adı altında paralar talep eden dolandırıcılar, vermek istemeyeni ise şirketi zarara uğratmaktan dava etmekle korkutuyor.

YENİ YÖNTEM KRİPTO
Ayrıca yeni bir yöntem olarak dolandırıcıların bu kez "Depozito-kapora yok" şeklinde reklamlar vermeye başladığı da görüldü. Vatandaştan kripto hesabı açarak şifrelerini vermesini isteyen dolandırıcılar, buradan kara para trafiği yürüterek ek işe başvuranları suçluya dönüştürüyor.

ADIM ADIM DOLANDIRICILIK
- Yüksek gelir vaadi ile tuzak kuruluyor.
- İşe başlanabilmesi için 450 lira kaparo talep ediliyor.
- Ardından gönderilecek ürünleri sözde garantiye almak için 5 bin lira depozito ücreti isteniyor.
- Vatandaş bunları kabul ederse, bir de vergi adı altında ücret talep ediliyor.
- İş kabul edilip ödeme yapılmazsa dava tehdidi başlıyor.
- Binlerce kişi 'evde paketleme işi' mağduru oldu. Yüksek gelir vaadiyle tuzağa düşürülen kişilerden art arda ücretler talep ediliyor. Ödemeyi kabul etmeyenler dava tehdidiyle korkutuluyor.

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