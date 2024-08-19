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Miraslar Artık Böyle Pay Edilecek: Miras Kalan Hisseli Tapuda Yeni Sistem Geldi

Miras süreçlerinde yapılan yeni düzenlemeler, mirasçıların haklarını daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde almalarını amaçlıyor. Geçmişte karmaşık ve zaman alıcı olan miras paylaşım süreçleri, artık daha basit ve etkin bir hale getirildi. Bu değişiklikler, hem yasal süreçleri hızlandırmayı hem de mirasçıların haklarının korunmasını sağlamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 10:48 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 10:48
Miraslar Artık Böyle Pay Edilecek: Miras Kalan Hisseli Tapuda Yeni Sistem Geldi

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Yeni düzenlemeler mirasçıların haklarını daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde almalarını sağlamak için önemli adımlar atıyor. Miras paylaşımı artık eskisinden daha hızlı, etkin ve pratik bir şekilde yapılabilecek. Bu düzenlemeler, mirasçıların haklarını koruma sürecini de kolaylaştırarak, ailelerin karşılaştığı zorlukları en aza indirmeyi hedefliyor.

Noter Onayı Zorunluluğu Kaldırıldı

Yeni düzenlemeye göre, miras paylaşımında noter onayı zorunluluğu kaldırıldı. Artık mirasçılar arasında yapılacak yazılı anlaşmalar, hisseli tapu devirlerinde yeterli sayılacak. Bu değişiklik, mirasçıların anlaşmaya varması durumunda tapu devrinin çok daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyor. Noter onayının kalkması, hem zaman hem de maliyet açısından mirasçılara büyük bir kolaylık sunuyor.

Eskiden, tüm ortakların tapu devri öncesinde anlaşarak tapuda onay vermesi gerekmekteydi. Bu süreç, noter işlemleri ve tapu dairesinde yapılan resmi onaylarla oldukça zaman alıcıydı. Ancak yeni düzenleme ile birlikte, mirasçıların sadece yazılı muvafakatle miras paylaşımı yapmaları yeterli olacak. Bu sayede, özellikle çok sayıda mirasçının olduğu durumlarda işlemler çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilecek.

Tapu Devir Süreci Kolaylaşıyor

Yeni kurallar kapsamında, mirasçılar, tapu devir işlemlerini noter onayı gerekmeksizin sadece yazılı muvafakat ile gerçekleştirebilecek. Bu da, mirasçıların işlemlerini daha hızlı ve düşük maliyetle yapabilmeleri anlamına geliyor. Mirasçılar, tapu dairesine şahsen giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi, bir avukat aracılığıyla da temsil edilebilecekler.

Eğer mirasçılar devir işlemleri sırasında hazır bulunamazlarsa, avukatları vekaletname ile işlemleri yürütebilecek. Bu da, özellikle yurtdışında yaşayan veya bir sebeple Türkiye'de bulunamayan mirasçılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sayede, miras bölünme süreci hızlanacak ve mirasçıların hakları daha etkin bir şekilde korunacak.

Miras Paylarının Paylaşımı Daha Kolay

Yeni düzenleme ile birlikte, miras paylarının paylaşımı belirlenen kurallara göre daha kolay bir şekilde yapılabilecek. Mirasçılar, tapu devri sırasında gerekli olan tüm işlemleri daha hızlı bir şekilde tamamlayarak, kendi hisselerine düşen mülkiyeti kolayca alabilecekler.

Satış işlemi tamamlandığında, her hissedar kendi payını alacak ve bu mülkiyet Tapu Sicili'ne kaydedilecek. Tapu Sicili'nde yapılan bu kayıtlar, mirasçıların mülkiyet haklarının resmileştirilmesini ve korunmasını sağlayacak.

Yeni Düzenlemelerin Avantajları

Bu yeni düzenlemeler, özellikle mirasçıların anlaşmazlıklarını en aza indirmeyi ve süreçlerin hızlanmasını amaçlıyor. Noter onayının kaldırılması ile birlikte, miras paylaşım süreci önemli ölçüde basitleştirildi. Bu durum, hem mirasçıların haklarının korunmasını hem de işlemlerin daha az maliyetle ve daha az bürokrasiyle yapılmasını sağlıyor.

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