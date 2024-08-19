Miraslar Artık Böyle Pay Edilecek: Miras Kalan Hisseli Tapuda Yeni Sistem Geldi

Tapu Devir Süreci Kolaylaşıyor Yeni kurallar kapsamında, mirasçılar, tapu devir işlemlerini noter onayı gerekmeksizin sadece yazılı muvafakat ile gerçekleştirebilecek. Bu da, mirasçıların işlemlerini daha hızlı ve düşük maliyetle yapabilmeleri anlamına geliyor. Mirasçılar, tapu dairesine şahsen giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi, bir avukat aracılığıyla da temsil edilebilecekler.

Eğer mirasçılar devir işlemleri sırasında hazır bulunamazlarsa, avukatları vekaletname ile işlemleri yürütebilecek. Bu da, özellikle yurtdışında yaşayan veya bir sebeple Türkiye'de bulunamayan mirasçılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sayede, miras bölünme süreci hızlanacak ve mirasçıların hakları daha etkin bir şekilde korunacak.

Miras Paylarının Paylaşımı Daha Kolay Yeni düzenleme ile birlikte, miras paylarının paylaşımı belirlenen kurallara göre daha kolay bir şekilde yapılabilecek. Mirasçılar, tapu devri sırasında gerekli olan tüm işlemleri daha hızlı bir şekilde tamamlayarak, kendi hisselerine düşen mülkiyeti kolayca alabilecekler.

Satış işlemi tamamlandığında, her hissedar kendi payını alacak ve bu mülkiyet Tapu Sicili'ne kaydedilecek. Tapu Sicili'nde yapılan bu kayıtlar, mirasçıların mülkiyet haklarının resmileştirilmesini ve korunmasını sağlayacak.

Yeni Düzenlemelerin Avantajları Bu yeni düzenlemeler, özellikle mirasçıların anlaşmazlıklarını en aza indirmeyi ve süreçlerin hızlanmasını amaçlıyor. Noter onayının kaldırılması ile birlikte, miras paylaşım süreci önemli ölçüde basitleştirildi. Bu durum, hem mirasçıların haklarının korunmasını hem de işlemlerin daha az maliyetle ve daha az bürokrasiyle yapılmasını sağlıyor.