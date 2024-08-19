Miraslar Artık Böyle Pay Edilecek: Miras Kalan Hisseli Tapuda Yeni Sistem Geldi

Yeni düzenlemeler mirasçıların haklarını daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde almalarını sağlamak için önemli adımlar atıyor. Miras paylaşımı artık eskisinden daha hızlı, etkin ve pratik bir şekilde yapılabilecek. Bu düzenlemeler, mirasçıların haklarını koruma sürecini de kolaylaştırarak, ailelerin karşılaştığı zorlukları en aza indirmeyi hedefliyor.
Noter Onayı Zorunluluğu Kaldırıldı
Yeni düzenlemeye göre, miras paylaşımında noter onayı zorunluluğu kaldırıldı. Artık mirasçılar arasında yapılacak yazılı anlaşmalar, hisseli tapu devirlerinde yeterli sayılacak. Bu değişiklik, mirasçıların anlaşmaya varması durumunda tapu devrinin çok daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyor. Noter onayının kalkması, hem zaman hem de maliyet açısından mirasçılara büyük bir kolaylık sunuyor.
Eskiden, tüm ortakların tapu devri öncesinde anlaşarak tapuda onay vermesi gerekmekteydi. Bu süreç, noter işlemleri ve tapu dairesinde yapılan resmi onaylarla oldukça zaman alıcıydı. Ancak yeni düzenleme ile birlikte, mirasçıların sadece yazılı muvafakatle miras paylaşımı yapmaları yeterli olacak. Bu sayede, özellikle çok sayıda mirasçının olduğu durumlarda işlemler çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilecek.