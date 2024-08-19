Hava kampüsler geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava kampüs uygulamasıyla insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği alanları hizmete sunacaklarını bildirerek, "Türkiye'yi amatör ve sportif havacılık konusunda da dünyadaki önemli merkezlerden biri haline getireceğiz" ifadesini kullandı.

Hava kampüs uygulamasıyla sportif ve amatör havacılığı geliştirmeyi, aynı zamanda da havalimanlarındaki trafiği hafifletmeyi hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, uygulamayı, Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedeflediklerini dile getirdi. Uraloğlu, hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği alanların sayısının artırılması sayesinde, havaalanlarında uygulanan prosedür karmaşasından ve yoğunluktan etkilenmeden uçuş yapılabileceğine dikkati çekti. Hava kampüs için başvuruların SHGM'ye yapılacağını bildiren Uraloğlu, bu uygulamadan önce kullanım izni verilen iniş şeritleri için tekrar başvuru yapılmasına gerek olmadığını, o alanların 'hava kampüs' olarak tanımlanacağını aktardı.