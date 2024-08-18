Milli teknolojiden 9.1 milyar dolar

Sanayi ve Ticaret Bakanı Fatih Kacır, 2002-2024 döneminde inşa edilen sürdürülebilir ve rekabetçi üretim altyapısına ilaveten oluşturulan Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi vasıtasıyla önemli bir paradigma değişimi gerçekleştiğini bildirdi. Kacır, "Türkiye'nin 2002'de ihracatı 36 milyar dolar iken bugün sadece yüksek teknolojili ürün ihracatında 9.1 milyar dolara ulaştı" dedi. Kacır, orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının 22 yıl içinde yüzde 30.5'ten yüzde 40.3'e çıktığının altını çizdi. Kacır, düşük teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki yerinin ise 2002'de yüzde 46.8 iken yüzde 30.9'a gerilediği kaydetti.

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