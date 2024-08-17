Merkez rakamı açıkladı emeklinin zam oranı arttı!

TEMMUZ ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Ocak'ta ise hem memurlara hem de tüm emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 49.25 artış yapılmış ve yıllık artış yüzde 86.16'yı bulmuştu. Açıklanan Temmuz enflasyonu ile birlikte 7 aylık oran ise yüzde 28.76 oldu.

RAPORDA DÜŞÜK OLMUŞTU

Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Raporda, daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini aynen korundu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıklandı. Buna göre yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse 6 aylık enflasyon 10.65 oranında gerçekleşecek. Bu da emeklilerin artış oranını verecek.

TAHMİN DEĞİŞTİ

Merkez Bankası enflasyon raporunun ardından Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni de yayımladı. Ankette yıl sonunda enflasyonun yüzde 43.31 olacağı tahmin edildi. Merkez Bankası'nın yüzde 38 tahminine göre bu tahmin 5 puandan fazla çıkmış oldu. Buna göre de daha önce yüzde 10,65 hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 14.89'a yükseldi.

KİM NE ALACAK?

Bu yeni hesaba göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 14.89 olacak. Refah payı ya da başka ilaveler olmaz ise SSK ev Bağ-Kur emeklileri anket tahminine göre bu oranda maaş artışı alacak. Memurlar ise yüzde 6 oranındaki toplu sözleşmeyle birlikte enflasyon farkı eklendiğinde yüzde 11.85 oranında zam almış olacak.