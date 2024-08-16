Okul malzemeleri ve kırtasiye alışverişine yüzde 70 zam yapıldı!

Önümüzdeki ayın ilk haftasında başlayacak olan okullar için velilerin telaşı da devam ediyor. Özel okulların yaptığı fahiş artışlar sonrası zora düşen velilere bir darbe de servis ücretlerinden gelmişti. UKAME'nin artış oranını üçe katlayan servisler yeni fiyatlardan geri adım atmıyor.

Bu arada okul malzemeleri ve kırtasiye alışverişinde de yüzde 70'i bulan artışlar yapıldı. Geçen yıl bin lira civarında dolan okul çantaları bu yıl içi boş olarak bin liraya satılmaya başlandı. Defter, kalem, cetvel gibi malzemelerde de artış oranları yüzde 70'leri buldu. Bir ilkokul öğrencisi için ürünlerin vazgeçilmezlerinde biri sırt çantası bin lira. 4 tane defter yanına da 5 tane kalem eklendiğinde, bunların toplamı 600 lira.

Beslenme çantası olarak aralarından en uygununu seçildiğinde fiyatı 300 lira civarında. En uygun fiyatları kalem kutusu 250 TL. Bunların yanına kıyafet ve diğer malzemeler de eklendiğinde bir öğrencinin okul masrafı 20 bin lirayı bulabiliyor. Öğrenci özel okuldaysa sadece kitaplar için 40 bin liradan başlayan ücretler isteniyor. Kıyafetler de özel okullarda katlanıyor.



BAKANLIK DENETLEDİ

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024- 2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yapıldı.