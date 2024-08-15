Servisler uçtu veli isyanda

Özel okullar ve özel üniversitelerin fahiş eğitim harcamalarına servisler de eklendi. Servis ücretleri UKAME kararlarını hiçe sayarak yüksek oranda artırıldı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan UKOME toplantısında 2024-2025 eğitim öğretim yılı için servis ücretleri belirlendi. Ücretlere yüzde 16 oranında zam yapıldı.

Rehber-personel masrafı dahil edilince en kısa mesafe yıllık yaklaşık 23 bin, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin lira oldu. Fakat oranı beğenmeyen bazı özel okullar yüzde 80'e kadar çıktı. Birçok özel servis ücretini henüz netleştirmezken zincir bir özel okulda geçen sene yıllık 39 bin lira olan en kısa mesafe ücreti bu sene 71 bin liraya çıktı.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Başkanı Günhar Sinar, UKOME kararında özel bir hizmet verilmesi durumunda özel ücret alınacağını kararını sözlerine ekleyip "Biz hep şunu söyledik. Fiyatı aşağı çekmek istiyorsanız rekabet ortamı sağlayın. Bu tur şirketleri ve okullar benim meslektaşımı çalıştırıyor" dedi. Sinar, ücretlerin servis esnafına yansımadığını da dile getirdi. Veliler ise artan eğitim masraflarına kitap, kıyafet yemek gibi ek ücretlerle fahiş zamlar yapıldığını şimdi buna bir de servis ücretlerinin eklendiğini belirterek yetkililerden acil olarak çözüm beklediklerini söyledi.