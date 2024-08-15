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'Dikey tarım geleceğin tarım modeli'

Dikey tarımın geleceğin modeli olduğunu belirten AXA Türkiye İcra Kurulu Üyesi Onur Koçkar, “Tarım sektörüne değer katmaya, sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
’Dikey tarım geleceğin tarım modeli’

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AXA Türkiye, tarımda dijitalleşerek veri odaklı projeksiyonlarıyla dünya kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasına odaklanan The Smart Farmers ile sürdürülebilir tarımın geleceğine katkıda bulunmayı ve verimliliğin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor. Sağlıklı gıdayı zamandan ve mekândan bağımsız olarak üretmeyi hedefleyen The Smart Farmers, dikey tarım yöntemleri ile yenilikçi teknolojileri kullanıyor.

Dikey tarımın tarım alanı yetersizliğine çözüm getirip doğal kaynakların kullanımını minimize ederek gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yenilik olduğuna dikkat çeken AXA Türkiye Hukuk, Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Onur Koçkar, konuyla ilgili şunları söyledi: "Biz AXA Türkiye olarak, 'İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak' marka amacı ve dünya dostu sigortacılık girişimlerimizle hizmet veren bir şirketiz. AXA Türkiye'nin dikey tarıma verdiği destek ve yarattığı değerler ortaklığı, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal refah anlamında önemli bir adımdır. Dikey tarım, geleneksel tarım yöntemlerine göre daha az su ve alan kullanarak daha yüksek verimlilik sağlama potansiyeli olan bir girişim. Ayrıca, şehir içindeki binalarda ve kapalı alanlarda yapılabilmesi sayesinde sağlıklı, taze ürünlere erişimi kolaylaştıran ve karbon ayak izini minimize eden geleceğin tarım modeli. Dikey tarım bazı durumlarda dönüm başına verimin geleneksel yöntemlere göre 10 katından daha fazlasını elde etmeye imkân veriyor. Bazı örneklerde bu oran 40 kata çıkabiliyor. Geleneksel tarımın aksine kapalı alanda tarım ile yıl boyunca mahsul alınabiliyor. Bu verimlilik doğal kaynakların kısıtlı olduğu günümüz şartlarında muazzam bir imkân.

'TARIM SEKTÖRÜNE DEĞER KATACAĞIZ'
The Smart Farmers ile yaptığımız değerler ortaklığı, tarım sektöründe yenilikçi çözümleri sigortacı kimliğimiz ve yetkinliğimizle destekleme gayretimizin ve geleceğin tarım teknolojilerine katkıda bulunma konusundaki kararlılığımızın önemli bir göstergesi. Dikey tarım tesislerinin ihtiyaçlarına özel yenilikçi sigorta ürünümüz ile bir ilke daha imza atacağız. Tarım sektörüne sorumlu şirket ve sigortacı kimliklerimizle değer katmaya, çevresel sorumluluğumuzu yerine getirerek sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz."

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