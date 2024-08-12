Yazılım sorunu hisseleri vurdu

Crowdstrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu sebebiyle geçen ay hava yolu şirketlerinin hisselerinde düşüş eğilimi görüldü. Temmuzda ABD hava yolu şirketleri Southwest Airlines'ın hisseleri yüzde 5,8, American Airlines'ın yüzde 6,1, United Airlines'ın hisseleri 6,7 değer kaybetti. Yatırımcısına, Fransız Air France yüzde 0,1, Çin'li China Southern Airlines yüzde 1,7 kaybettirdi. Borsalarda, Japan Airlines'ın hisselerinde yüzde 3, Güney Koreli Jeju Air'in hisselerinde yüzde 6,2, Kanadalı Air Canada'nın hisselerinde yüzde 11,1 azalış görüldü.