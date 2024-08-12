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Yarısı Bizden kampanyasında dikkat çeken yenilik! Kentsel dönüşümde vatandaşa müjde! Otopark alanı proje dışında kalacak

Asrın felaketinden sonra hükümet sağlam konutlar için harekete geçti. Kentsel dönüşümü hızlandıracak ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında değişikliğe gidildi. Daha önce yeni projesine otopark ve sığınak ekleyenler 1.5 kat kuralına takılıp hak kaybına uğruyordu. Yeni düzenlemeyle otopark alanları proje metrekaresi dışında kalacak. İşte detaylar

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 07:02 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 07:02
Yarısı Bizden kampanyasında dikkat çeken yenilik! Kentsel dönüşümde vatandaşa müjde! Otopark alanı proje dışında kalacak

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Hükümet, sağlıksız yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşümde gaza bastı. İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyası 39 ilçede süresiz uzatılırken, vatandaşın hak kaybı yaşamasının da önüne geçilecek kriterler belirlendi.

Hak kaybı nasıl önlenecek?

Kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1.5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında konut yapılıyordu. Yeni yapılacak yapı, eskisinin 1.5 katı büyüklüğünü geçerse dönüşüm sekteye uğrayabiliyordu. Daha önceki kampanya döneminde yeni projesine otopark ve sığınak ekleyenler bir buçuk katı kuralına takılıp hak kaybına uğramış ve Yarısı Bizden kampanyasından faydalanamamıştı. Yeni düzenleme ile otopark ve sığınaklar proje metrekaresinin dışında tutuldu. Böylece vatandaşların hak kaybının önüne geçildi.

Kimler katılabilecek?

Kampanya kapsamında ev veya iş yeri sahipleri ile kiracılara çeşitli miktarlarda kredi ve hibe desteği sunuluyor. Kampanya dahilinde kredi için gelir şartı aranmıyor bu nedenle hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmıyor.

DÖNÜŞÜME 1.4 MİLYON TL

Ne kadar hibe ve kredi veriliyor?

'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri yapılıyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 1 milyon 400 bin lira veriliyor. Aynı şekilde bu ödemeden işyerleri de yararlanabiliyor. Bir işyeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi olma üzere 700 bin lira veriliyor.

Ödemeler ne zaman ve nasıl yapılıyor?

Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılıyor. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "Hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapıyor.

Vatandaş ne zaman ödeyecek?

Hak sahibi kentsel dönüşüme giren binasını yeniledikten sonra ödeme yapmaya başlayacak. Yani ruhsat tarihinden 24 ay sonra ödeme başlayacak ve 10 yıla kadar vade uygulanacak. Bununla beraber, ilk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.

Kiracılara da destek var mı?

Sabah'ta yer alan habere göre, Yarısı Bizden kampanyası dahilinde kiracıları da destek sağlanacak. Bu kapsamda taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.

1.5 KAT KURALI VAR

Kampanya hangi şartlarda geçersiz olacak?

Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanamıyor. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyaya dahil olunamıyor.

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Yarısı Bizden kampanyasında dikkat çeken yenilik! Kentsel dönüşümde vatandaşa müjde! Otopark alanı proje dışında kalacak
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