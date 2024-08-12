Yarısı Bizden kampanyasında dikkat çeken yenilik! Kentsel dönüşümde vatandaşa müjde! Otopark alanı proje dışında kalacak

DÖNÜŞÜME 1.4 MİLYON TL Ne kadar hibe ve kredi veriliyor? 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri yapılıyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 1 milyon 400 bin lira veriliyor. Aynı şekilde bu ödemeden işyerleri de yararlanabiliyor. Bir işyeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi olma üzere 700 bin lira veriliyor.

Ödemeler ne zaman ve nasıl yapılıyor? Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılıyor. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "Hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapıyor.

Vatandaş ne zaman ödeyecek? Hak sahibi kentsel dönüşüme giren binasını yeniledikten sonra ödeme yapmaya başlayacak. Yani ruhsat tarihinden 24 ay sonra ödeme başlayacak ve 10 yıla kadar vade uygulanacak. Bununla beraber, ilk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.

Kiracılara da destek var mı? Sabah'ta yer alan habere göre, Yarısı Bizden kampanyası dahilinde kiracıları da destek sağlanacak. Bu kapsamda taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.

1.5 KAT KURALI VAR Kampanya hangi şartlarda geçersiz olacak? Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanamıyor. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyaya dahil olunamıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN