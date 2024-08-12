Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Gıda güvenliği için yeni düzenleme! Kesimhaneler kamera ile izlenecek

Kesilen hayvanlar dijital olarak takip edilecek. Canlı hayvanlar, karkaslar ile personel hareketleri izlenecek. Hayvan bekleme ve kesim yeri ile muamelenin yapıldığı alana geniş açılı kameralar kurulacak. Bu kameralar, 7/24 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin erişimine açık olacak. Kesimhane dışında acil kesime tabi tutulan hayvanların raporların veteriner hekim yerine resmi veteriner hekimlerce düzenlenecek. Sabah'tan Merve Bilkay'ın haberine göre, Kıyma üreten gıda işletmecisi, kırmızı soğutulmuş etten elde edileceği kıymayı kesim tarihinden itibaren 6 gün, vakumla paketlenmiş kemiksiz sığır ve dana etinden elde edilecek kıymayı kesim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hazırlayacak.

Üretimden hemen sonra, kıyma ve hazırlanmış et karışımları ambalajlanacak. Kıyma 2, hazırlanmış et karışımları 4 dereceden yüksek olmayan bir iç sıcaklığa soğutulacak veya iç sıcaklıkları eksi 18 derece veya daha düşük sıcaklıklara dondurulacak. Bu sıcaklık koşulları depolama ve nakliye sırasında da sürdürülecek.

TATLANDIRICILARA DA HİJYEN KURALI

Yönetmelik taslağı, kolajen ve jelatin üretim sürecine ilişkin ilave kurallar da getiriyor. Jelatin ve kollajende kalıntı limitlerini düzenliyor. Perakende faaliyet yürüten gıda işletmecilerinin belirlenen şartlara uygun olarak gıda bağışı amacıyla eti dondurabilmesine ilişkin kurallar da belirlendi. Canlı çift kabuklu yumuşakçaların sağlık standartlarında da düzenleme yapılıyor. Gıda işletmecisi, insan tüketimi için piyasaya arz edilen canlı çift kabuklu mikrobiyolojik kriterlere uygun olmasını da sağlayacak. Deniz biyotoksinlerinin miktarı da belirli limitleri geçemeyecek. Hayvansal kökenli ürünlerden elde edilen yağ türevleri ve tatlandırıcılar da yüksek rafine ürünler olarak listeye eklendi, hijyen kuralları düzenlendi.