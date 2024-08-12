SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Anlatya'da VIP turist hizmeti! Ultra lüks tatil uçak koltuğunda başlıyor

Antalya’da bazı oteller VIP turist hizmeti başlattı. Geceliği 180 bin liradan başlayan tatilde otel transferleri helikopterle yapılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024
Anlatya’da VIP turist hizmeti! Ultra lüks tatil uçak koltuğunda başlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya'nın deniz, kum ve güneşinin tadını 'VIP' hizmet alarak çıkarmak isteyen turistler, kentte ultra lüks hizmet veren otellerdeki süit oda ya da villaları tercih ediyor. Uçak koltuğunda başlayan lüks tatil kapsamında, helikopterle otele transfer, özel aşçı ve asistan olmak üzere geniş yelpazede hizmet sunuluyor.

YOLDA BAŞLIYOR
Lüks tatil yapmak isteyen turist bir paket olarak ulaşım ve konaklamayı satın aldığı için istediği takdirde ülkesinden özel jetle de Antalya'ya getirilebiliyor. Tarifeli uçakla geleceği zaman da birinci sınıf koltukta seyahat ediyor. Antalya Havalimanı'na iniş yapan turist için otelin görevlendirdiği asistanlar, turisti uçak koltuğunda karşılayıp havalimanındaki bagaj, pasaport kontrolü ve otele transfer süreçlerini hızla yönetiyor.

Turist isterse Antalya Havalimanı'ndan otele helikopter ya da VIP araçla götürülüyor. Özel turistler, villa tercih ederse geceliği 4-5 bin euro, süit oda tercih ederse geceliği 800 eurodan başlayan fiyatlarla tatil yapabiliyor. Minimum 4 gece konaklama şartı bulunuyor. Turistler tatilde isteklerini de sıralıyor. Kullandığı kişisel bakım ürünlerinden, tercih ettiği yemeklere ve içeceklere kadar isteklerini sıralayan turist için süit oda veya villada aşçısından asistanına kalabalık bir ekip tatili boyunca hizmet veriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Emekli maaşını artıran 8 formül! Yüksek aylık almak için neler yapılacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanacak?
Vakıf Katılım Bankası
Yarısı Bizden kampanyasında dikkat çeken yenilik! Kentsel dönüşümde vatandaşa müjde! Otopark alanı proje dışında kalacak
CHP’nin para kulelerinde iddianame tamam! Başsavcılıktan ’İl binası Hazine’ye devredilsin’’ talebi: Kaftancıoğlu ve 21 şüpheliye ceza yolda
CANLI TAKİP | İran top atışı tatbikatına başladı: ABD’den Tahran’a uçuş yasağı! İsrail psikolojik savaşa yeniliyor: 3 gün sonra sürpriz saldırı
Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Gıda güvenliği için yeni düzenleme! Kesimhaneler kamera ile izlenecek
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü | Türkiye arabuluculuk için devrede
Kartal yıldızlarıyla uçtu! Beşiktaş Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de petrol sorusu geceye damga vurdu!
Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nde dumanlar yükseldi! Kim yaptı? Rusya mı Ukrayna mı?
Tuzla’daki bir şantiyede çökme meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti | Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı
Fırtına’dan sessiz başlangıç! Trabzonspor Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
CHP’nin Paris partysine tepkiler dinmiyor: Emekçi cefada başkanlar sefada | Kimin parasıyla Paris’e gittiniz? | İmamoğlu’na tepki büyük
Fenerbahçe, Chelsea’nin genç oyuncusu Lesley Ugochukwu için harekete geçti!
SON DAKİKA