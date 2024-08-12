Anlatya’da VIP turist hizmeti! Ultra lüks tatil uçak koltuğunda başlıyor

Antalya'nın deniz, kum ve güneşinin tadını 'VIP' hizmet alarak çıkarmak isteyen turistler, kentte ultra lüks hizmet veren otellerdeki süit oda ya da villaları tercih ediyor. Uçak koltuğunda başlayan lüks tatil kapsamında, helikopterle otele transfer, özel aşçı ve asistan olmak üzere geniş yelpazede hizmet sunuluyor.

YOLDA BAŞLIYOR

Lüks tatil yapmak isteyen turist bir paket olarak ulaşım ve konaklamayı satın aldığı için istediği takdirde ülkesinden özel jetle de Antalya'ya getirilebiliyor. Tarifeli uçakla geleceği zaman da birinci sınıf koltukta seyahat ediyor. Antalya Havalimanı'na iniş yapan turist için otelin görevlendirdiği asistanlar, turisti uçak koltuğunda karşılayıp havalimanındaki bagaj, pasaport kontrolü ve otele transfer süreçlerini hızla yönetiyor.

Turist isterse Antalya Havalimanı'ndan otele helikopter ya da VIP araçla götürülüyor. Özel turistler, villa tercih ederse geceliği 4-5 bin euro, süit oda tercih ederse geceliği 800 eurodan başlayan fiyatlarla tatil yapabiliyor. Minimum 4 gece konaklama şartı bulunuyor. Turistler tatilde isteklerini de sıralıyor. Kullandığı kişisel bakım ürünlerinden, tercih ettiği yemeklere ve içeceklere kadar isteklerini sıralayan turist için süit oda veya villada aşçısından asistanına kalabalık bir ekip tatili boyunca hizmet veriyor.