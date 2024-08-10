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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol Trump'ın hedefi oldu

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un, önceki Donald Trump yönetiminden yetkililerce, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde görevinden alınacağı iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Uluslararası Enerji Ajansı IEA Başkanı Fatih Birol Trump’ın hedefi oldu

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçmeyi savunmasıyla ABD eski Başkanı Donald Trump'ın radarına girdi. İddialara göre petrol ve gaz şirketlerinin "iş planlarını gözden geçirmelerinin zamanının geldiğini" söyleyen Birol, Çin ekonomisinin yavaşlaması ve daha fazla tüketicinin elektrikli araçlara geçmesi nedeniyle, dünyanın "şaşırtıcı bir petrol bolluğuna sürükleneceği" uyarısında bulundu. Önceki Donald Trump yönetiminden yetkililer eski başkanın yeniden seçilmesi halinde Birol'u görevden almaya çalışacağını söylüyor. Birol ise IEA'nın çalışmalarına yönelik övgülerin eleştirilerden çok daha ağır bastığı görüşünde: "Bazen eleştirileri kişisel algılıyorum ancak bunu da bir bağlama oturtmaya çalışıyorum. Bence ulaşmamız gereken güzel hedefler var ve oraya giden yolda biraz hasar almamız gerekiyor."

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