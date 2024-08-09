Esnafa ücretsiz POS cihazı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, NarPOS ve PaybyMe işbirliğiyle esnafa yönelik ücretsiz barkod sistemi ve yazılım desteği sunan "hepsi bir arada" yeni nesil çözümünün hayata geçirildiğini bildirdi.

Palandöken, şunları kaydetti: "Projeyle esnafın masasının üstündeki tüm dijital aletler tek cihazda toplandı. Esnafımız, ihtiyacı olan sistemlere hiçbir ücret ödemeden proje kapsamında sahip olacak. Proje ortaklarımız tarafından 3 farklı pakette sunulan yeni nesil Nar- POS cihazları, esnafların teknolojik yatırım maliyetlerini en aza indirerek işletme sermayelerini korumalarını sağlayacak." Ulusal dev marketler, zincir restoranlar, online platformlar karşısında küçük marketlerin güç kazanmaları, esnaf lokantalarının, pastanelerin, büfelerin gelişmeleri ve büyümeleri için ortak bir dijital ağda bir araya gelmelerinin önemine işaret eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu: "Ücretsiz verilecek olan bu akıllı cihazlarla esnafımız, işletmelerimiz dijital güç haline gelecek. Tek başına alım yaptığında kendisine bugüne kadar verilmeyen indirimleri/iskontoları ortak satın almayla elde edecek. Projemiz gücünü esnaftan, kuvvetini dijitalden alacak. Esnaf dijital dünyaya açılacak."