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Ön ödemeli kart sayısı 96 milyonu buldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Türkiye'de ön ödemeli kart sayısı 96 milyonu buldu. 2016'dan kurulan ve 20 milyondan fazla üyesi olan Papara, ön ödemeli kartlarda liderliğini sürdürüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Ön ödemeli kart sayısı 96 milyonu buldu

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Türkiye'de ön ödemeli kart sayısı 96 milyonu buldu. 2016'dan kurulan ve 20 milyondan fazla üyesi olan Papara, ön ödemeli kartlarda liderliğini sürdürüyor.

Hiçbir bankanın iştiraki ya da grup şirketi olmayan Papara, kullanıcılarına Papara Card ile harcama yaparken Cashback ile anında nakit kazanma imkanı sunuyor. Şirketten yapılan açıklamada "2016 yılında BDDK'nın onayıyla faaliyete başlayan, MASAK ve bağımsız denetim firmaları tarafından düzenli olarak denetlenen Papara'nın kullandığı ileri teknoloji ve uygulamalar, kullanıcılarının güvenli bir şekilde finansal hizmetlere erişimine olanak sağlıyor" denildi. Açıklamada, Papara'nın Mastercard, Visa ve BKM üyesi olarak Türkiye'de ilk defa banka dışında ön ödemeli kart ürettiği belirtildi.

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