Tatil sonrası yepyeni bir alışveriş dönemi başlıyor. idefix, "Şehre Dönüş" kampanyasıyla tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına en avantajlı şekilde yanıt veriyor. Idefix'in süpermarket ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar her detayı düşünerek hazırladığı kampanya 12 Ağustos -15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Idefix, kampanya süresince, ilkokul, lise, üniversite çağındaki öğrencilerin kırtasiye, hobi&oyuncak, kitap, eğitim gereçleri gibi ihtiyaçları, spor&outdoor kategorileri, elektronik, telefon, kozmetik, kişisel bakım, süpermarket, ev yaşam, bahçe, petshop ve hobi kategorileri özelinde avantaj sağlıyor. Idefix, kampanya boyunca %50'ye varan indirim ve 8 taksite kadar avantaj sunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN