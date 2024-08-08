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Idefix’ten yeni kampanya

Yazın bitmesine ve yeni bir çalışma dönemine sayılı günler kala "Şehre dönüş" kampanyasıyla idefix, avantajlı fiyat ve ödeme yöntemlerini kullanıcılarıyla buluşturuyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Idefix’ten yeni kampanya

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Tatil sonrası yepyeni bir alışveriş dönemi başlıyor. idefix, "Şehre Dönüş" kampanyasıyla tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına en avantajlı şekilde yanıt veriyor. Idefix'in süpermarket ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar her detayı düşünerek hazırladığı kampanya 12 Ağustos -15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Idefix, kampanya süresince, ilkokul, lise, üniversite çağındaki öğrencilerin kırtasiye, hobi&oyuncak, kitap, eğitim gereçleri gibi ihtiyaçları, spor&outdoor kategorileri, elektronik, telefon, kozmetik, kişisel bakım, süpermarket, ev yaşam, bahçe, petshop ve hobi kategorileri özelinde avantaj sağlıyor. Idefix, kampanya boyunca %50'ye varan indirim ve 8 taksite kadar avantaj sunuyor.

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