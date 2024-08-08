PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Dar gelirliye her ay destek

Aile Destek Ödemeleri yıl sonuna kadar uzatıldı. İlk ödemeler bu ay içinde yapılacak. Hane gelirine göre ödeme yapılıyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Dar gelirliye her ay destek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve ilk olarak 12 ay süreyle planlanan Aile Destek Ödemeleri yıl sonuna kadar uzatıldı. Geçtiğimiz gün yapılan Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile Destek Programı'nın süresinin uzatıldığını duyurdu. Erdoğan, programın sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler, Ağustos ayı aile destek ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın müjdelediği üzere Türkiye Aile Destek Programımızı 2024 yılı sonuna kadar uzatıyoruz. Programımızın faydalanıcısı olan ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Ödemelerin ayın 15'inden sonra yapılması bekleniyor. Aile Destek Programı kapsamında en son ödemeler 11 Temmuz 2024 tarihinde yapılmıştı.

KİMLER ALABİLİYOR
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor. Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor. Tutarlar 850 lira ile 1.250 TL arasında değişiyor. Ödemeler 12 ay boyunca yapılıyor. Ayrıca hanede çocuk varsa çocuk sayısına göre de 350 ile 650 TL arasında ayrıca destek sağlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsmail Haniye suikastında şok gerçekler: Mossad İranlı 2 Devrim Muhafızı’nı satın aldı! Bomba şeklinde tuğla detayı...
CANLI TAKİP | İran’dan savaşın fitilini ateşleyecek haber! Ordu harekete geçti sınır füzelerle donatıldı
Emekliye yeni maaş sistemi: Prim günü fazla olanlar daha yüksek maaş alacak! Hangi konular gündemde?
Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Mahkemenin kararı yerine getirildi | Çocuk istismarına geçit yok
Türk Telekom
Muğla ve Aydın’da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Başkan Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile görüştü
Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman Paris 2024’te bronz madalyanın sahibi oldu: LGBT terörüne tepki gösterdi!
8 Ağustos 2024 Hellmann’s tüketici çekilişi sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...
Türkiye soykırım davasına müdahil oldu! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık | Peş peşe açıklamalar
Instagram ne zaman açılacak? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ’Instagram’ gündemiyle toplanıyor! Hüseyin Yayman’dan flaş açıklama | Meta yetkilileri davet edilecek mi?
İsrail’in taşeronu PKK! Arz-ı Mev’ud sözcülüğüne soyunan elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit: Sıra KKTC ve Türkiye’ye gelecek
Sistemlerin sistemi Gök Vatan’ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem
Suriye’nin doğusunda ’Aşiret’ baharı! Deyrizor’da PKK/YPG’yi vuruyorlar... Teröristlerin imdadına ABD yetişti | Bakan Fidan ne demişti?
İsrail ve Batı’da manşet manşet Yahya Sinwar paniği! Hamas ‘Kassam Tugaylarını lağvederiz’ demişti: Haniye suikastından sonra yeni dönem
SON DAKİKA