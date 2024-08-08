Dar gelirliye her ay destek

2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve ilk olarak 12 ay süreyle planlanan Aile Destek Ödemeleri yıl sonuna kadar uzatıldı. Geçtiğimiz gün yapılan Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile Destek Programı'nın süresinin uzatıldığını duyurdu. Erdoğan, programın sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler, Ağustos ayı aile destek ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın müjdelediği üzere Türkiye Aile Destek Programımızı 2024 yılı sonuna kadar uzatıyoruz. Programımızın faydalanıcısı olan ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Ödemelerin ayın 15'inden sonra yapılması bekleniyor. Aile Destek Programı kapsamında en son ödemeler 11 Temmuz 2024 tarihinde yapılmıştı.



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Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor. Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor. Tutarlar 850 lira ile 1.250 TL arasında değişiyor. Ödemeler 12 ay boyunca yapılıyor. Ayrıca hanede çocuk varsa çocuk sayısına göre de 350 ile 650 TL arasında ayrıca destek sağlanıyor.