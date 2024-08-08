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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılabildiğini belirtti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı'na başkanlık etti. Açılışta konuşan Yılmaz, "e-Devlet Kapısı'nın 1 Ağustos 2024 itibarıyla 66 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaştığını hepinizle paylaşmak isterim" dedi.

e-Devlet Kapısı'nda yeni tasarlanan hizmetlere ilişkin bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti: " e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. Bu da gündemimizde olan önemli bir hizmet. Özel sigortaların başlığı altında bütünleşik hizmetlerin kademeli bir şekilde geliştirilmesi ile tüm sigorta poliçeleri bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemler gerçekleştirilebilecek. Bu da önemli bir hizmet olarak gündemimizde ve kısa vadede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

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