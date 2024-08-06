Borsa İstanbul’da yerli yatırımcıların portföyü rekor kırdı: 4 yılda %1.238 büyüme

Buna karşılık özellikle pandemiyle birlikte yerli yatırımlıların ilgi odağı haline gelen piyasada, yatırımcıların toplam hisse senedi portföyü büyüklüğü 5 trilyon 942 milyar liraya çıktı.

B orsa İstanbul'da son 2 aydır yatay bir aralıkta hareket eden endeks, jeopolitik risklerin etkisiyle 11 bin direncini geçmekte zorlanıyor.

Bunun 3 trilyon 660 milyar lirası yerlilerin, 2 trilyon 281 milyar lirası ise yabancının portföyünde bulunuyor.

3 YILDA % 823 ARTIŞ

Yerli yatırımcıların hisse senedi portföyünün büyüklüğünün 2020'nin temmuz sonunda 273.5 milyar TL, 2021'in 396.3 milyar TL, 2022'in temmuz sonunda 829 milyar TL, geçen yılın aynı döneminde 2.4 trilyon lira seviyesinde bulunuyor. Yerlilerin portföyündeki artış son 4 yılda yüzde 1.238, son 3 yılda yüzde 823, son 2 yılda yüzde 341 ve son 1 yılda ise yüzde 51.3'e ulaştı.

7.4 MİLYON YATIRIMCI

4 yıl önce 1.6 milyon olan yerli yatırımcı sayısı, son 2 aydaki düşüşe rağmen, bu yılın temmuz sonu itibarıyla 7.4 milyonu geçti. Borsada yatırımcı sayısı 17 Mayıs 2024'te 8 milyon 624 binle tarihi zirveye ulaşmıştı. Özellikle son dönemde artan yabancı ilgisinin etkisiyle, borsadaki yabancı yatırımcı sayısı da 2023'ün temmuz sonunda 20 bin 744 iken, bu yılın aynı döneminde 30 bin 288'e çıktı. Yabancı yatırımcı sayısı 2022'in temmuz ayında 13 bin 625 seviyesinde bulunuyordu.