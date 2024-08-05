Sigara üreticisine 6 milyar TL ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri denetimlerini sürdürürken, kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandı. İncelemede, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan işletmedeki bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil edilmediği görüldü.

Sigaraların fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığı da tespit edildi. İnceleme sonucu firmaya yaklaşık 6 milyar lira vergi cezası kesilirken, gecikme faiziyle bu rakamın yükselmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Denetimlerimiz tüm sektörleri kapsayacak şekilde artarak sürecek. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergi adaletini artırmakta kararlıyız" diye konuştu.

Bakan Şimşek, "Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.