TESK Başkanı Bendevi Palandöken piyasadaki fiyat oyunlarına dikkat çekti!

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaz ayında doğal gaza zam geldi. Bundan sonraki süreçte elektrik, doğal gaz, petrol gibi ürünlere zam yapıldıkça enflasyon muhakkak artar" dedi. Yaz döneminde özellikle meyve sebze fiyatlarının düşmesi gerekirken yükseldiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özel bir akaryakıtın ticari araçlara taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, kamyon, tır gibi vasıtalara verilmemesinden kaynaklanan bir navlun maliyetleri çıktı ortaya. Dolayısıyla vatandaş yaz aylarında her şeyin ucuzlayacağını beklerken fiyatların artması düşündürücü. Dengesiz fiyatlar da var. Bir pazarda 20 lira olan domatesin başka bir pazarda 40 liraya satılması haksız rekabet oluşturuyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN